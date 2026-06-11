竹縣11.2億特教資源大樓動土　打造早療、特教、就業服務據點

新竹縣政府今天舉辦「新竹縣特殊教育資源大樓」動土典禮，未來將整合教育、社政、勞政等資源，打造從早期療育、特殊教育到就業支持的一站式服務據點，建構完整的特殊教育支持網絡。

動土典禮由教育部國教署、新竹縣長楊文科及地方各界共同見證。楊文科表示，特殊教育資源大樓是新竹縣教育發展的重要里程碑，未來將把早療、特教及身心障礙服務集中於同一場域，透過系統化整合與專業輔導，提供學生及家庭更完整、連續的支持服務，展現縣府對特殊教育與身心障礙照顧的重視。

教育局指出，新建大樓位於國立新竹特殊教育學校旁，規畫為地上5層、地下2層建築，總樓地板面積約1萬4782平方公尺，總經費約11.28億元，預計2028年完工啟用。建築設計以「張開雙臂迎接擁抱」為意象，採通用設計理念，設置無障礙停車位、無障礙電梯、平坦動線及安全扶手等設施，打造友善且包容的服務空間。

教育局長蔡淑貞表示，資源大樓以「跨專業、跨階段、跨系統」為核心理念，未來將整合教育局特殊教育資源中心，辦理特教鑑定、輔具支援及教師增能等業務；並結合社會處早期療育中心，提供發展遲緩兒童療育及家庭支持服務。

此外，大樓也將納入勞工處身心障礙者職業訓練中心、高齡長照處身心障礙者社區式日間照顧服務中心及家庭教育中心資源，提供職業訓練、就業輔導、生活照顧、健康促進及家庭支持等服務，建構從幼兒療育、教育發展、就業培力到生活照顧的完整支持體系。

縣府表示，未來啟用後可有效整合分散資源，減少民眾奔波往返，提供更具連續性與整合性的服務，讓身心障礙者及其家庭在不同人生階段都能獲得適切協助，朝向共融社會與友善城市目標邁進。