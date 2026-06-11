中原大學教授胡筱薇任IC之音品牌大使 攜手推廣全民AI教育

隨著生成式AI快速進入教育、家庭與職場，社會各界對人工智慧的理解與學習需求持續攀升。深耕科技議題多年的IC之音・竹科廣播（FM97.5）今天宣布，邀請有「讓你秒懂AI的資料科學家」之稱的中原大學智慧運算與量子資訊學院主任胡筱薇教授擔任年度品牌大使，攜手推動AI教育與科技知識普及。

IC之音表示，AI已不再只是科技產業或校園中的專業議題，而是每個家庭、學生及上班族都必須面對的新世代基礎能力。此次合作將結合IC之音多年累積的科技內容製播經驗，以及胡筱薇在大數據、人工智慧與量子資訊領域的專業背景，透過廣播、Podcast及多元內容平台，降低民眾理解AI的門檻。

近年ChatGPT掀起全球AI應用浪潮，也讓台灣社會面臨科技快速變遷帶來的挑戰。從AI教育、親子教養到職場應用，如何正確理解與善用AI，已成為社會共同課題。胡筱薇主持的「大智若魚」Podcast，以深入淺出的方式解析AI應用、教育科技及未來學習議題，並於AI EXPO Taiwan 2026獲得Podcast「年度風雲創作者」及評審團「潛力新星創作者」肯定，展現AI教育內容逐漸走入大眾生活。

胡筱薇表示，聲音具有陪伴與引導的力量，希望透過節目與更多元的平台，陪伴民眾看懂AI時代的變化，用數據理解未來，也用有溫度的方式認識科技。她認為，當人工智慧逐漸融入教育與生活，教育工作者不只是傳遞知識，更應協助大眾建立面對科技變革的理解力與判斷力。

IC之音自2002年成立以來，累計榮獲31座廣播金鐘獎肯定，長期以科技、人文與知識內容為核心。IC之音總經理張琳一表示，面對Podcast、串流與短影音崛起的媒體環境，可信賴且具深度的內容愈顯重要。胡筱薇教授對AI教育的投入與熱情，與IC之音理念高度契合，希望透過高品質內容製播，讓科技教育更自然地走進家庭、校園與職場。

IC之音指出，未來將以「大智若魚」為核心，持續發展AI教育、親子學習、職場素養及科技人文等主題內容，並結合實體活動、企業培訓及跨界合作，擴大AI知識傳播的社會影響力，協助更多人具備理解AI、運用AI及面對未來的能力。