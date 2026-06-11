快訊

才合體拍片…Red Velvet 瑟琪表妹驟逝！家人悲慟證實「化作星星」

女高中生搭公車遭怪客持傘戳傷流血 北市警鎖定身分追查中

當2童面殺死父母！吳龍滿死刑撤銷 未做精神鑑定理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

中原大學教授胡筱薇任IC之音品牌大使 攜手推廣全民AI教育

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
教授胡筱薇是現任中原大學智慧運算與量子資訊學院主任，長期投入大數據、人工智慧與量子資訊研究，並積極推動科技教育。圖／IC之音提供
教授胡筱薇是現任中原大學智慧運算與量子資訊學院主任，長期投入大數據、人工智慧與量子資訊研究，並積極推動科技教育。圖／IC之音提供

隨著生成式AI快速進入教育、家庭與職場，社會各界對人工智慧的理解與學習需求持續攀升。深耕科技議題多年的IC之音・竹科廣播（FM97.5）今天宣布，邀請有「讓你秒懂AI的資料科學家」之稱的中原大學智慧運算與量子資訊學院主任胡筱薇教授擔任年度品牌大使，攜手推動AI教育與科技知識普及。

IC之音表示，AI已不再只是科技產業或校園中的專業議題，而是每個家庭、學生及上班族都必須面對的新世代基礎能力。此次合作將結合IC之音多年累積的科技內容製播經驗，以及胡筱薇在大數據、人工智慧與量子資訊領域的專業背景，透過廣播、Podcast及多元內容平台，降低民眾理解AI的門檻。

近年ChatGPT掀起全球AI應用浪潮，也讓台灣社會面臨科技快速變遷帶來的挑戰。從AI教育、親子教養到職場應用，如何正確理解與善用AI，已成為社會共同課題。胡筱薇主持的「大智若魚」Podcast，以深入淺出的方式解析AI應用、教育科技及未來學習議題，並於AI EXPO Taiwan 2026獲得Podcast「年度風雲創作者」及評審團「潛力新星創作者」肯定，展現AI教育內容逐漸走入大眾生活。

胡筱薇表示，聲音具有陪伴與引導的力量，希望透過節目與更多元的平台，陪伴民眾看懂AI時代的變化，用數據理解未來，也用有溫度的方式認識科技。她認為，當人工智慧逐漸融入教育與生活，教育工作者不只是傳遞知識，更應協助大眾建立面對科技變革的理解力與判斷力。

IC之音自2002年成立以來，累計榮獲31座廣播金鐘獎肯定，長期以科技、人文與知識內容為核心。IC之音總經理張琳一表示，面對Podcast、串流與短影音崛起的媒體環境，可信賴且具深度的內容愈顯重要。胡筱薇教授對AI教育的投入與熱情，與IC之音理念高度契合，希望透過高品質內容製播，讓科技教育更自然地走進家庭、校園與職場。

IC之音指出，未來將以「大智若魚」為核心，持續發展AI教育、親子學習、職場素養及科技人文等主題內容，並結合實體活動、企業培訓及跨界合作，擴大AI知識傳播的社會影響力，協助更多人具備理解AI、運用AI及面對未來的能力。

中原大學的教授胡筱薇將主持「大智若魚」節目，幫助親子、職場與社會大眾理解 AI 時代的新型知識傳播。圖／IC之音提供
中原大學的教授胡筱薇將主持「大智若魚」節目，幫助親子、職場與社會大眾理解 AI 時代的新型知識傳播。圖／IC之音提供

人工智慧 中原大學

延伸閱讀

搶搭AI科技教育順風車 湖口高中AI實驗班招生說明會爆棚

雲林數位教學再進化 日本AI名師鈴木秀樹跨海交流

黃仁勳點名AI必備能力 雲科大校長：通識課AI素養納入必修課程

翻轉偏鄉跨域競爭力 新北12校教師透過AI教具啟動STEAM研習

相關新聞

竹縣11.2億特教資源大樓動土　打造早療、特教、就業服務據點

新竹縣政府今天舉辦「新竹縣特殊教育資源大樓」動土典禮，未來將整合教育、社政、勞政等資源，打造從早期療育、特殊教育到就業支持的一站式服務據點，建構完整的特殊教育支持網絡。

桃園驚見落跑雞逛大街！警化身農家子弟「現場逮捕」

桃園市昨(10)日下午16時32分許，桃園警分局員警巡邏行經桃園區中央街與園一街口時，發現一隻雞隻在道路上四處竄逃，由於現場車流往來頻繁，可能引發交通事故。員警見狀立即下車處理，利用現場周邊物品進行圍捕，在不傷害雞隻的情況下順利將其控制，因找不到飼主，隨後交由動保處協助安置。

中原大學教授胡筱薇任IC之音品牌大使 攜手推廣全民AI教育

隨著生成式AI快速進入教育、家庭與職場，社會各界對人工智慧的理解與學習需求持續攀升。深耕科技議題多年的IC之音・竹科廣播（FM97.5）今天宣布，邀請有「讓你秒懂AI的資料科學家」之稱的中原大學智慧運算與量子資訊學院主任胡筱薇教授擔任年度品牌大使，攜手推動AI教育與科技知識普及。

失智照顧不孤單 桃市辦「支持團體課程」家屬長輩同步學習

失智症病程發展常伴隨認知退化、情緒起伏及行為改變，對家庭照顧者帶來龐大壓力。為支持失智家庭減輕照顧壓力，桃園市衛生局今年5月至9月辦理免費「照顧者支持團體課程」，安排家屬與長輩於不同教室同步參與課程，讓照顧者能安心學習照護知能，長輩也能在專業陪伴下參與延緩失智的活動。

失智長輩反覆問、講不聽？桃醫提3招緩解照顧壓力

失智長輩反覆詢問、抗拒甚至焦躁難安，常讓家屬身心俱疲，懷疑是不是「故意的」。衛福部桃園醫院職能治療師陳怡瑾指出，這些行為並非長輩刻意為之，而與大腦功能退化有關。她建議家屬從調整環境、安排活動與簡化協助3方向重新規畫照顧策略，可降低長輩焦躁，也讓照顧者喘口氣。

桃園8處免費快閃視障按摩明登場 想搶好康手腳要快

桃園市勞動局推廣視障按摩，明起陸續到全市8處賣場、車站舉辦「按到幸福」快閃活動，免費幫民眾按摩肩頸，現場還有趣會小遊戲與指定任務，完成任務就能獲得百元按摩體驗抵用券，歡迎民眾踴躍前往。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。