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失智照顧不孤單 桃市辦「支持團體課程」家屬長輩同步學習

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
為支持失智家庭減輕照顧壓力，桃園市衛生局辦理免費「照顧者支持團體課程」，讓照顧者能安心學習照護知能，長輩也能參與延緩失智的活動。圖／桃園市衛生局提供
為支持失智家庭減輕照顧壓力，桃園市衛生局辦理免費「照顧者支持團體課程」，讓照顧者能安心學習照護知能，長輩也能參與延緩失智的活動。圖／桃園市衛生局提供

失智症病程發展常伴隨認知退化、情緒起伏及行為改變，對家庭照顧者帶來龐大壓力。為支持失智家庭減輕照顧壓力，桃園市衛生局今年5月至9月辦理免費「照顧者支持團體課程」，安排家屬與長輩於不同教室同步參與課程，讓照顧者能安心學習照護知能，長輩也能在專業陪伴下參與延緩失智的活動。

衛生局表示，今年課程特別邀請醫療、法律及非藥物治療等跨專業領域團隊，包含醫師、物理治療師、營養師、藥師及心理專業人員授課，內容涵蓋失智症行為與情緒問題因應、溝通技巧，以及監護宣告與財產保護等實務議題，協助家屬提升照顧能力，及早為未來做好規畫。

在家屬上課同時，長輩則透過園藝療癒、音樂律動等多元活動，將「社會處方箋」的概念實踐於日常。在專業人員的引導與陪伴下，長輩不僅能維持認知功能與生活參與感，家屬也能無後顧之憂地投入學習，達到醫療與社區照護資源的雙向整合。

參與過課程的家屬回饋，透過課程不僅更理解失智者行為背後的需求，也學會以同理與接納的方式回應長輩情緒，大幅改善家庭互動關係；過去面對監護宣告及財產保護等法律議題常感徬徨，透過律師實務案例解說，對未來照顧安排有了更清楚的方向，有效減輕內心的不安與焦慮。

衛生局指出，照顧失智家人是一段漫長旅程，照顧者的支持與喘息同樣重要，本系列課程全額免費，對象為設籍或居住於桃園市的失智症家屬及照顧者，將於北區「財團法人桃園市怡仁愛心基金會」及南區「桃園市政府青年事務局」陸續辦理，相關課程資訊及報名方式可至「桃園市政府衛生局失智照護網」查詢。

照顧者 失智症 衛生局

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