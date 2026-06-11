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桃園8處免費快閃視障按摩明登場 想搶好康手腳要快
桃園市勞動局推廣視障按摩，明起陸續到全市8處賣場、車站舉辦「按到幸福」快閃活動，免費幫民眾按摩肩頸，現場還有趣會小遊戲與指定任務，完成任務就能獲得百元按摩體驗抵用券，歡迎民眾踴躍前往。
勞動局表示，視障按摩師雖然視覺受限，觸覺與聽覺反而異常敏銳，能精準捕捉肌肉深層的痠痛點。快閃活動提供每人每次7分鐘體驗時間，活動不僅是行動舒壓饗宴，也是搭建起民眾與視障按摩師的橋樑，讓民眾親自見證視障按摩師的韌性與職人精神。
「按到幸福」明天下午1時至3時將在桃園火車站舉行，日後將陸續在大全聯中壢店、大全聯八德店、桃園總圖、威尼斯影城和機場捷運A8站等地現身，民眾只要在活動現場拍照，將「支持視障按摩」指定文字用LINE傳給2名好友，有機會獲得限量的小禮物與視障按摩體驗抵用券，抵用券使用時間為2026年7月1日至8月31日，當次消費滿400元可折抵100元。詳情可上勞動局官網查詢。
桃園市勞動局網址：https://lhrb.tycg.gov.tw/
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