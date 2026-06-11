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苗栗獼猴泛濫侵門踏戶危害農作 縣議員楊恭林提這招治本

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
政府推廣電牧器圍網防治台灣獼猴危害，苗栗縣議員楊恭林認為治標不治本。圖／苗栗縣政府提供
政府推廣電牧器圍網防治台灣獼猴危害，苗栗縣議員楊恭林認為治標不治本。圖／苗栗縣政府提供

台灣獼猴泛濫，苗栗縣議員楊恭林指出已經達到侵門踏戶危害農作物，農友苦不堪言，今天建議比照遊蕩犬的模式，捕捉後結紮野放，治本降低數量，兼顧保護野生動物。

苗栗縣卓蘭鎮、大湖鄉、獅潭鄉，及苑裡鎮、公館鄉、南庄鄉、泰安鄉等地，都傳出獼猴危害農作，且有越來越嚴重的趨勢，地方攝影工作者蔡玉清上個月中旬紀錄大批猴群爬三義鄉、苑裡鎮交界火炎山的震撼景象，楊恭林今天在縣議會總質詢，反映獼猴已經泛濫成災。

楊恭林說，卓蘭鎮盛產水果，獼猴成群結隊已經到淺山地區，侵門踏戶危害果園，農民防治猴害，不能一天到晚施放鞭炮驅趕，政府推廣的電牧器圍網，每年補助數量有限，且獼猴也夠聰明，躲避電圍網，農民心淌血，眼睜睜看著農作被啃食，根本防不勝防，建議比照遊蕩犬的模式，專家捕捉後結紮野放，治本降低數量，減少危害農作。

縣府農業處副處長蔡政新說，農作物猴害防治有多元化管道，如果有危害的事實，目前林保署有專門獵捕隊，但因路途關係，往往緩不濟急，如果地方成立巡守隊就近防治，縣府可以編列經費，委由林保署協助訓練。

此外，電圍網防治部分，往年林保署補助300萬，縣府負擔100萬補助農民架設，今年全部縣款350萬元，受理申請電圍網26案、聲音驅趕器3案，全縣到去年共補助199件電圍網、約155公頃，希望逐步建置，達到區域防治的效果，至於結紮的做法，獼猴靈活難以誘捕，且結紮必須達到一定比例，才會對整體數量產生效果，難度會很高。

另，防治猴害地方也建議比照風災、水災等，納入農業天然災害救助，補貼農民的損失，立委陳超明表示提案修正農發條例第60條，將野生動物造成的災損，納入天然災害救助範圍，明確定義野生動物致災損也是天然災害。

苗栗縣議員楊恭林今天建議比照遊蕩犬的模式，捕捉台灣獼猴後結紮野放，治本降低數量，兼顧保護野生動物。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員楊恭林今天建議比照遊蕩犬的模式，捕捉台灣獼猴後結紮野放，治本降低數量，兼顧保護野生動物。記者范榮達／攝影

台灣獼猴泛濫，地方攝影工作者蔡玉清紀錄火炎山猴群的景象。圖／蔡玉清提供
台灣獼猴泛濫，地方攝影工作者蔡玉清紀錄火炎山猴群的景象。圖／蔡玉清提供

台灣獼猴泛濫，地方攝影工作者蔡玉清紀錄火炎山猴群的景象。圖／蔡玉清提供
台灣獼猴泛濫，地方攝影工作者蔡玉清紀錄火炎山猴群的景象。圖／蔡玉清提供

苗栗縣 野放 台灣獼猴 結紮 苗栗

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