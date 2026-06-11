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桃園驚見落跑雞逛大街！警化身農家子弟「現場逮捕」

桃園電子報／ 桃園電子報

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一隻雞隻在道路上四處竄逃。圖：警方提供

桃園市昨(10)日下午16時32分許，桃園警分局員警巡邏行經桃園區中央街與園一街口時，發現一隻雞隻在道路上四處竄逃，由於現場車流往來頻繁，可能引發交通事故。員警見狀立即下車處理，利用現場周邊物品進行圍捕，在不傷害雞隻的情況下順利將其控制，因找不到飼主，隨後交由動保處協助安置。

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員警利用現場周邊物品進行圍捕，在不傷害雞隻的情況下順利將其控制。圖：警方提供

警方提到，員警事後笑稱自己是「農家子弟」，對於抓雞並不陌生，因此才能迅速將雞隻帶離道路，避免交通危害擴大。後續訪查附近住戶及商家，希望協助尋找飼主，但均無法確認雞隻來源，只能先將其帶返所內並聯繫動保處派員到場協助安置。

警方呼籲，動物誤闖道路容易造成駕駛人緊急閃避或煞車，進而引發交通事故。依道路交通管理處罰條例第84條規定，疏縱或牽繫禽、畜在道路奔走，足以妨害交通者，可依法處罰。警方呼籲飼主應妥善管理家禽、家畜及寵物，避免動物脫逃影響公共安全，共同維護道路交通秩序與用路人安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園驚見落跑雞逛大街！警化身農家子弟「現場逮捕」

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