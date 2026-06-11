桃園銀髮長者疑遭不當對待！民代網路肉搜動手女看護

桃園近日傳女看護不當對待被照顧的長者，不僅在大庭廣眾之下動手戳長者的臉，甚至疑似動手打人，影片在網路流傳，引發民代撻伐肉搜並通報市府協尋；市府表示，家防中心目前未接獲被害人指控家暴，光從影片無法認定看護是否違規違法，暫無法可罰。

民進黨桃園市議員黃瓊慧在臉書PO出影片，並指不當對待事件發生在衛福部桃園醫院，地點應該是院內美食街。該名女看護疑似是外籍人士，照顧長者的方式很粗魯，除了用手戳長者的臉，還動手捏人、打人，長者眼神滿滿無奈與恐懼。服務處已經通知醫院、衛生局、勞動局和社會局，希望趕緊找到長者家人，也希望認識長者或看護的民眾出來指認。

黃瓊慧的文章吸引上千人關注，無黨籍議員于北辰也留言說「太過分了」，另有網友稱影片應該轉給勞動部長看。

桃園市勞動局表示，看護無論本國或外籍人士，都算是家庭成員，若有不當對待，皆涉家庭暴力，依法由家防中心收案調查處置，確認行為屬實才會由勞動局追究其是否適合續任看護。目前未接獲家防中心或警方通報，也尚未找到該長者或看護，無法單從影片內容認定是否涉及違規違法，因此暫無法可罰。