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張善政明率團赴泰、新、馬 考察智慧農業、城市治理

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政在市政會議表揚社會、衛生局，並說明出國考察行程。記者鄭國樑／攝影
張善政在市政會議表揚社會、衛生局，並說明出國考察行程。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今日主持市政會議時表示，明日至16日將率市府團隊前往東南亞參訪交流，行程涵蓋泰國國際植物展、新加坡「世界城市高峰會」（ WCS）及馬來西亞依斯干達經濟特區（Iskandar Malaysia）等重要場域，聚焦智慧農業、城市治理、航空城開發及智慧產業發展，拓展桃園國際合作與產業交流機會。

張善政指出，此行首站將前往泰國參加國際植物展，考察農業科技發展成果與農業商業交流。市府近年推動「植感桃園」，扶植青年農民投入綠色植物培育與特色農業發展，這次由農業局及青年事務局組團，邀請約8位青年農民赴曼谷觀摩交流，盼協助桃園青年農民掌握國際農業趨勢及市場商機，推動桃園優質農業產品接軌國際市場。

第二站將前往新加坡參加世界城市高峰會，與各國城市首長及城市治理代表交流，桃園將以航空城開發經驗為主題，分享大型開發計畫推動成果，並介紹航空城智慧水資源治理、水資源保育，以及安置住宅、安置街廓等推動經驗，隨著首批安置住宅陸續完成，不僅回應居民安置需求，也為台灣社會住宅及住宅政策發展累積寶貴經驗。

第三站將前往馬來西亞依斯干達經濟特區，考察智慧科技產業發展模式。依斯干達經濟特區鄰近新加坡，是馬來西亞政府重點推動的大型開發園區，近年吸引智慧科技及人工智慧相關產業進駐，成為國際關注的新興產業聚落。桃園自3年前推動智慧製造政策，並於去年成立智慧產業學院，持續培育產業發展人才，此次參訪將實地了解園區發展模式，並尋求與桃園智慧製造及智慧產業人才培育政策結合的可能，促進後續產業合作。

張善政 考察 泰國

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