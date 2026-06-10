出席智慧城市論壇 張善政盼成立「智慧城市聯盟」可每年交流

桃園市長張善政今天出席台北國鼎智慧城市論壇，張善政指出，期待智慧城市論壇啟動後，可以加速智慧城市的交流與推動，也希望縣市政府可以成立另一個「智慧城市聯盟」，把智慧城市推得更快。

張善政致詞時表示，今天他有三個身分，包含國鼎基金會的董事、善科基金會董事長，還有桃園市長，善科基金會是在幾年前自己卸任行政院長的時候，想說把這輩子剩下的時間，投入到對科技科普這種常識散播有益的工作。

張善政表示，李國鼎早年開創了護國神山，把科技產業帶動起來，多年過去了，以前是不學理工的，大概跟護國神山關係比較少，現在不管是學什麼，生活裡面都少不了科技，多年過去，從半導體產業孕育成長到今天，半導體產業促成了社會城市的發展，等於說是李國鼎當年播了種，現在正在開花結果。

張善政表示，台灣幾乎每一個縣市都在從事智慧城市，可以說是推動市政的顯學，因為技術不斷在進步，推動智慧城市是沒有止境的。幾個月前，很多人都有參加國際智慧城市展，高雄、台北、桃園都有去，對於看到現在趨勢的變化非常有幫助。

張善政說，推動智慧城市的時候，其實很想像是台北、高雄等傑出城市一起來交流，交流不是只有看展覽半個鐘頭，而是像今天一樣，三個負責智慧城市的技術主責單位，親身報告每一個城市在推的進展，各城市之間可以截長補短，互通有無。

張善政指出，他期待智慧城市論壇啟動後，可以加速智慧城市的交流與推動，每一年是不是可以繼續來辦，業界有智慧城市聯盟，希望縣市政府可以成立另一個「智慧城市聯盟」，目的是讓城市間每年可以機動地來交流，彼此手牽手把智慧城市推得更快。