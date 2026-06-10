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桃園國小畢業典禮 副市長蘇俊賓穿「小桃」服回母校

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
蘇俊賓穿桃小運動服回母校歡送畢業生。圖／新聞處提供
蘇俊賓穿桃小運動服回母校歡送畢業生。圖／新聞處提供

桃園市副市長蘇俊賓今日回母校桃園國小出席122屆畢業典禮，典禮前他特別陪所有的五年級的在校生代表，為畢業生別上胸花，自己也換上「小桃運動服」與畢業生一同進行最後的校園巡禮，迎接人生重要里程碑。

蘇俊賓還在典禮尾聲送上驚喜彩蛋，展示他今晨親手繪製、融合新舊世代「小桃運動服」的特製插畫明信片，並大方承諾畢業生只要透過臉書私訊，他就會親筆寫下祝福，貼上郵票，寄送給同學留念，以這分專屬歷代桃小人的跨世代情感連結，真摯祝福畢業生邁向下一段精彩的人生。

蘇俊賓表示，自己連續三年回到母校參加畢業典禮，對桃園國小始終有著深厚情感，對每位畢業生而言，國小6年來在學校所經歷的許多人生第一次經驗，無論是成功的喜悅還是失敗的挫折，這些珍貴回憶都將成為未來成長最重要的養分。

蘇俊賓表示，今天雖然下著大雨，但是每顆小桃子心中都有一顆太陽，而今天的畢業典禮，就由「當年的六年丙班蘇俊賓」跟在校生，一同來祝福所有六年級同學們畢業快樂。他換上小桃運動服，除了「小桃」左右兩個字換了位置，其他數十年都沒有變，是大家的共同回憶。蘇俊賓翻出了當年他身穿校服跳操，超過40年的老照片證明所言。

蘇俊賓也與在場學弟妹分享，桃園國小校歌的詞曲非常美，而作詞作曲的是台灣文學、流行音樂重要人物蔡德音在日本時代的創作，當年也是桃園國小老師。歌詞提到，「大檜山頭兮瞻仰先烈，南崁河邊兮瞭望清流⋯」但在他的少年時代，南崁溪成了臭水溝，與校歌中描繪的景象形成強烈對比，所以這歌詞幾乎可以說是當年他自己毅然決然投入環保的啟蒙。現在他的目標是讓南崁溪再回到清流，如同神隱少女的白龍「賑早見琥珀主」，也是每座城市，屬於自己的母親之河。他也以這首歌，和這件運動服串起不同世代的桃小人，一同傳承即將邁入130年歷史的桃小文化

今日包括市議員林政賢、張碩芳、教育局副局長賴銀奎、桃園國小校長楊雅真、桃園國小家長會長陳均輝、桃園國中校長蘇品如都出席。

蘇俊賓歡送畢業生時分享他讀桃園國小時穿的運動服照片，告訴大家衣服款式只有桃小兩字左右對調，其他沒有變。圖／新聞處提供
蘇俊賓歡送畢業生時分享他讀桃園國小時穿的運動服照片，告訴大家衣服款式只有桃小兩字左右對調，其他沒有變。圖／新聞處提供

桃園 蘇俊賓 畢業典禮

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