桃園地方稅務局長姚世昌將卸任 倪永祖6月16接任

桃園市政府今日下午發布人事案，地稅局長姚世昌卸任，職缺由台北市政府稅捐處前處長倪永祖接任，6月16日生效。

市府新聞處長羅楚東表示，姚世昌歷任財政部北區國稅局桃園分局長、主任秘書、副局長及桃園市政府地方稅務局副局長、局長。任職局長期間，為市政建設提供堅實的財政後盾，秉持「愛心辦稅」維護納稅義務人權益，深受各界肯定，市府對他奉獻公職、功在桃園的辛勞表達高度肯定與感謝。

羅楚東指出，倪永祖歷任財政部財稅組專門委員及副組長、賦稅署副組長，後調任台北市稅捐稽徵處處長。疫情期間曾首推「線上e櫃檯」稅務視訊服務，兼顧防疫與便民；去年首創「稅籍異動即時通」，讓民眾即時掌握不動產轉移訊息，有效防範不動產詐騙案件。

羅楚東強調，倪永祖具完整經歷及數位整合能力，熟悉稅務運作、了觧民眾