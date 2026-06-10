標出去了！苗栗市維祥街停車場預計年底啟用 規畫100個停車位

桃園市長張善政今日在市政會議宣布「So Cool 桃園」計畫，首創補助家有長者、幼兒高溫敏感族汰換家裡老舊冷器，選購一級省電效能冷氣每台最高補助1萬元；另外，清洗冷氣每台也有1千元補助，窗戶貼隔熱膜每個房間最高1萬元，預估至少1萬戶受惠。

2026-06-10 12:06