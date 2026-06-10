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標出去了！苗栗市維祥街停車場預計年底啟用 規畫100個停車位

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣府租用維祥街、新庄街91巷口3000平方公尺農地，變更地目作為停車場使用，規畫100個停車位，預計今年底可以啟用。記者范榮達／攝影
苗栗縣府租用維祥街、新庄街91巷口3000平方公尺農地，變更地目作為停車場使用，規畫100個停車位，預計今年底可以啟用。記者范榮達／攝影

苗栗市東區巷道狹窄停車困難，縣府回應需求，租用維祥街、新庄街91巷口3000平方公尺農地，變更地目作為停車場使用，最近第三次招標終於標出去，規畫100個停車位，預計今年底可以啟用。

苗栗市東區屬都市計畫區外，經國路、新東街、田寮圳及玉清街間，最寬僅8公尺的復興路，多數巷道2.5公尺至3公尺，住家停車困難，甚至可能影響救災、救護，縣府地政處公開招標停車場用地，評定維祥街、新庄街91巷口3000平方公尺農地，縣府承租20年，並已完成地目變更。

縣府地政處指出，停車場委託經營，前兩次流標，第三次終於決標，規畫100個停車位，權利金5年366萬元，營運期間5年，收費標準將依苗栗縣公有停車場管理及收費自治條例規定的收費標準辦理。

縣府交通工務處後續辦理停車場工程招標，順利的話預計今年底前完工，停車場交由業者經營，縣議員楊明燁表示樂觀其成，紓緩周邊居民停車需求。

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