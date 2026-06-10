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苗栗議員徐永煌總質詢 通霄鎮違法堆置運輸土石案主嫌遭移送法辦

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
目前該處土地仍堆置夾雜有廢棄磚塊、水泥塊等剩餘土石方，挖土機等機具也還停放在現地。記者吳傑沐／攝影
目前該處土地仍堆置夾雜有廢棄磚塊、水泥塊等剩餘土石方，挖土機等機具也還停放在現地。記者吳傑沐／攝影

近來豪雨不斷，苗栗縣議員徐永煌今日上午在議會縣政總質詢中，關注通霄鎮南華社區日前淹水主兇，位於台1線旁一處小山頭遭夷平，還堆置大量土石，要求縣府依法嚴查；縣長鍾東錦答覆該案已進入司法程序偵辦中，後續的剩餘土石方如何清除，將由權責單位通知地主到府說明。

苗栗地區4月初因強降雨，導致南華社區發生泥流灌入民宅災情，居民指控是附近一處高地違法開發並堆置大量土石釀禍；之後，縣府確認其已違反土地使用管制法規，另環保局調查現地堆置夾雜有廢棄磚塊、水泥塊等剩餘土石方，有違反廢清法之虞，從重核處並移送地檢署查辦不法。

據了解，該案土地為特定農業區農牧用地，遭非法放置移動式篩選機及挖土機作業，並堆置大量不明來源土石方，嚴重破壞農業生產環境。

今年4月8日由農業處率隊至現地勘查，發現持續動工及土石方外運情事，工商處對李姓行為人裁罰30萬違規使用外，環境保護局亦審認李男有違反廢棄物清理法、空氣污染防治法等予以核處，全案並移送地檢署偵辦。

據了解，縣警局刑事大隊昨約談相關人員到案說明，主嫌林姓男子今天上午被依違反廢清法移送苗栗地檢署偵辦，正由檢察官複訊中。

鍾東錦表示，將要求地政、水利處依職權通知地主到府說明，釐清後續剩餘土方如何清除及時程，並要確實掌握流向，莫要再去危害其他土地。

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