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苗栗500噸廢石綿瓦去化有解 環保局獲核定招標熱處理再利用

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
有害事業廢棄物石綿瓦處理費用高昂，苗栗縣三義鄉大安溪畔前年7月曾有亂倒案例。本報資料照片
有害事業廢棄物石綿瓦處理費用高昂，苗栗縣三義鄉大安溪畔前年7月曾有亂倒案例。本報資料照片

廢石綿瓦含一級致癌物石綿纖維，苗栗縣登記待待處理約500公噸，環保局最近獲得環境部核定，全國唯一合作熱處理，攝氏1200度高溫2小時，破壞石綿纖維及有機物，今年可以處理250噸，產出無機粒料，再利用成為水泥摻配料。

石綿瓦過去大量被使用建材，石綿纖維危害環境及人體健康，被列為一級致癌物，國內早早就禁用，環保署考量進入石綿建材汰除高峰期，前年起補助清運，每年申請都爆量，苗栗縣政府環保局統計，前年共補助清運291.78噸，去年141.35噸，登記待處理還有200多件、約500公噸排隊，今年核定50噸，但僧多粥少，縣議員楊明燁今天在議會質詢關心廢石綿瓦處理量能不足，恐威脅環境安全。

縣政府環保局長沈鳳臺表示，廢石綿瓦補助清運，最終固化掩埋，環保局去年試驗熱處理機制，試燒廢石綿瓦，攝氏1200度高溫加熱2小時，可有效破壞石綿纖維及其他有機物，最終產出無機粒料，可以作為水泥配料再利。

環保局爭取與環境部合辦石綿建材廢棄物清除處理計畫，最近獲得核定1000萬，也是全國第一個縣市，環保局將辦理招標，委託熱處理去化廢石棉再利用，計畫期程至今年底，約可處理250噸。

環保局指出，石棉及石棉製品不當拆除或破碎，可能會釋出石棉粉塵，吸入恐危害健康，環境部公告列為有害事業廢物，處理費用高昂，因此迭有廢石棉瓦亂棄置的案例，環保局希望透過熱處理再利用技術，兩年內去化苗栗待處理廢石棉瓦。

廢石綿瓦含一級致癌物石綿纖維，苗栗縣議員楊明燁今天在議會質詢關心廢石綿瓦處理量能不足，恐威脅環境安全。記者范榮達／攝影
廢石綿瓦含一級致癌物石綿纖維，苗栗縣議員楊明燁今天在議會質詢關心廢石綿瓦處理量能不足，恐威脅環境安全。記者范榮達／攝影

苗栗 環保局 苗栗縣

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