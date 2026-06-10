「So Cool 桃園」市府補助萬元換冷氣 家有長者幼兒可受惠

桃園市長張善政今日在市政會議宣布「So Cool 桃園」計畫，首創補助家有長者、幼兒高溫敏感族汰換家裡老舊冷器，選購一級省電效能冷氣每台最高補助1萬元；另外，清洗冷氣每台也有1千元補助，窗戶貼隔熱膜每個房間最高1萬元，預估至少1萬戶受惠。

張善政表示，補助申請從6月10日至10月31日，市民朋友可以上「桃園網路e指通」申請，動作要快，這幾天梅雨天氣比較涼爽，但是過了這一波一樣是炎熱的夏天。

環保局說明，高溫敏感族群降溫節能補助計畫，編列2000萬元經費，針對家中有0至6歲幼童，或65歲以上長者的家戶，補助內容包括冷氣清洗、玻璃隔熱膜施作及一級能效冷氣購置，協助改善居家降溫與空氣品質，同時減輕用電負擔，至少1萬戶受惠。

張善政指出，桃園有約51萬名高溫敏感族群，近年夏季高溫日數持續增加，市府希望透過實際補助，協助家庭改善居家降溫與空氣品質問題，不只是減輕市民負擔，同時展現市府對育兒家庭與高齡照護的重視。

張善政說，這幾天下雨天氣比較涼快，但是下雨之前熱到不行，常常見到36、37度，等這一陣子梅雨過了以後，還是會有恢復高溫的天氣，高溫敏感族群有容易中暑、熱傷害等問健康問題，尤其是在戶外，市府顧慮很多，尤其是老人家，希望大熱天在室內能有比較好的涼爽的環境，所以市府推出「So Cool 桃園」防熱刻不容緩，戶外跟室內全方位守護長者和幼童的健康。

張善政指出，有長者、幼兒的家庭冷氣太老舊，清洗也沒有用，除了經濟部有這個節能補助，市府現在也推出換一級效能的冷氣，每台最高補助1萬元的方案，現在有變頻的比較省電，家裡如果還是老式窗型的，開起來聲音很大的，也應該考慮要更換。

張善政表示隔熱設備補助，也就是玻璃，如果是全透明的話，太陽曬進來，裡面的東西都被曬得燙燙的很熱，車要貼隔熱膜，家裡玻璃難道就沒有想到要貼隔熱膜嗎？所以市府針對家裡的玻璃尤其是大片的窗子、落地窗，補助每個房間最高可以補助到1萬元，金額比較高是因為隔熱膜比較貴，尤其是好的隔熱膜，希望用環保材質又有效的隔熱膜，

環保局長顏己喨指出，「So Cool 桃園」計畫結合降溫、空氣品質改善與節能減碳三大面向，例如定期清洗冷氣，可減少粉塵與黴菌累積，也能提升冷房效率、降低耗電；搭配隔熱膜與高效能冷氣設備，有助降低室內溫度與住宅用電需求。這次補助對象為設籍桃園市家有0至6歲幼童，或65歲以上長者家庭，且設備使用地址須位於桃園市，並為台電「非營業用」用戶。