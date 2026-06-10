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苗縣竹南端午龍舟賽6月19日登場 消暑啤酒等飲料無限暢飲
苗栗縣「115年端午節龍舟錦標賽」將於6月19日在竹南鎮港墘里龍舟碼頭熱鬧登場，今年40支參賽隊伍一開放報名即秒殺已全數額滿，將爭奪高達44萬8000元的總獎金；主辦單位表示，賽事水域即日起開放練習，比賽當天除了啤酒、消暑飲料「免費無限暢飲」，還有特技風箏、親子闖關及傳統祭江洗港遶境活動。
今年端午節的竹南龍舟錦標賽，主辦單位特別規劃三大活動區塊，讓民眾有吃、有玩又有拿。在河道競賽區，可觀賞各隻隊伍努力飆速爭奪最高榮譽；堤防對面特別設置繽紛的風箏表演，與山景、河影相互呼應，是絕佳的打卡熱點；主舞台區（港墘里社區公園）將於上午10點舉行開幕式、下午5點頒獎，中間時段安排豐富的舞台表演、端午立蛋互動，周邊還有公益宣導攤位、親子香包DIY。最吸引人的是，現場將無限量提供啤酒等消暑飲料免費暢飲。
另外，攤販區則匯集各式在地美食與飲品攤位，並有趣味十足的「陸上行舟體驗」，適合全家大小一同享樂；活動現場準備精美紀念品，民眾只要在「拍照打卡區」、「闖關遊戲」及「陸上行舟體驗」等3處參與活動，就能輕鬆把好禮帶回家。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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