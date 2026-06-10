校園周邊休閒場館激增鄭美娟促修法 竹市府：已勒令10家偽裝桌遊歇業

新竹市近期有不少麻將館、德州撲克競技館等休閒場館如雨後春筍般冒出，市議員鄭美娟質詢指出，市府高喊重視教育，卻未針對該休閒場館訂定自治條例來加以管理，兩者之間顯然存在落差，校園周邊休閒娛樂場館快速增加，也引發家長憂心，希望市府重視。市府回應，2024年至今年4月共稽查129家次，已促使10家偽裝桌遊店的業者歇業。

市府回應，已持續透過聯合稽查行動，包含增加稽查密度次數、列管追蹤違規案件及跨局處通報查處等作為，全面強化此類休閒活動場館（含麻將館及德州撲克）管理。

市府說，除透過稽查行動落實場所管理，為加強管理力度，市府亦於去年8月擬訂新竹市經營休閒娛樂事業管理自治條例草案，條例內容包含制定目的、明訂適用範圍、主管機關、營業距離限制及違規罰則等，同年9月經市議會臨時會二讀保留，歷經多次議期審議，為使條文內容更臻周延並契合實務需求，市府於今年4月申請撤回修正，後續將以更完善的法源依據重新提送市議會審議，全力落實健全的管理機制。

市府重申，對於業者涉及賭博及建築、消防、都計等違規情形，市府相關局處均依刑法、都市計畫法、建築法及消防法等相關規定查處，並持續加強稽查與列管作為，全力維護市民安全與城市秩序。

鄭美娟說，許多家長最在意的除了孩子在校園內的安全，更加在意放學後的通學環境。竹市並非每個家庭都有專車接送，也不是每位家長都能親自陪伴孩子上下學，許多學生必須自行步行前往補習班、搭乘公車或返家，因此校園周邊環境是否適當，對家長而言格外重要。

她指出，目前新竹市休閒活動場館業登記管理作業要點並沒有針對麻將館、德州撲克競技館等場所與學校之間的距離限制有所規範。相較之下，台南市等縣市早已規定相關場所距離學校須達500公尺以上才能設立，其目的並非打壓合法產業，而是在產業發展與兒少保護之間取得合理平衡。

鄭美娟表示，她兩年多前就開始要求市府檢討新竹市經營休閒場館自治條例，希望建立更明確的管理規範。然而在市府遲遲未完成修法的這段期間內，校園周邊卻陸續新增多家麻將館及休閒場館，讓家長憂心忡忡。甚至有學生家長主動到各校周邊逐一測量、紀錄場館與學校之間的距離，希望讓市府了解問題的嚴重性。

她指出，近期更傳出有學生穿著制服進入麻將館打麻將的事件，再次凸顯校園周邊休閒娛樂場所管理不足所衍生的疑慮。市民所擔心的並不是合法產業本身，而是當這些場所過度靠近學校及學生主要活動範圍時，是否會對青少年產生不良影響。

鄭美娟強調，教育城市不應只是口號，市府應盡速完成新竹市經營休閒場館自治條例修正草案，參考其他縣市增訂校園周邊500公尺設立限制，並送交議會審議，以實際行動守護孩子的成長環境，回應家長長期以來的期待。