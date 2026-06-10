中壢中山、和平路口長期無號誌 將設紅綠燈、行人專用時相解民怨

桃園市中壢區中山路與和平街口，過去因屬於無號誌路口，車流交織複雜，曾被列為「桃園百大肇事路口」之一，雖有設置科技執法取締，但地方仍抱怨無號誌造成困擾，警方9日舉辦會勘，決議將由交通局研議設置紅綠燈，並針對尖峰時段增設行人專用時相及對角線行人穿越道。

為防制事故，警方先前雖於該處建置科技執法設備取締未禮讓行人，使事故件數從去2025年1至5月共14件，降低至今年7件，降低幅度為50%，受傷交通事故從去年10件，降低至今年2件，降低幅度更高達80%，但由無號誌設計仍頻頻引發地方民怨與誤解。

為了通盤檢討配置並化解民怨，中壢警分局於6月9日上午邀集地方民意代表實地會勘。本次由分局協同中壢區魯明哲立法委員、所有議員、地方里長及交通局等單位就號誌設置與車流疏導廣納建言。

中壢分局分局長林鼎泰表示，該路口過去因缺乏號誌導致衝突不斷，雖然車禍件數下降，證明科技執法確有成效，但警方深切理解民眾在無號誌處遭取締的無奈。因此發起會勘，希望透過跨局處對話，將基層民意轉化為具體的交通工程改善方案，尋求以更人性化、更根本的治本之道來取代單純的科技執法。

經密集討論，會勘決議將由交通局研議於該路口設置三色號誌，並針對尖峰時段增設行人專用時相及對角線行人穿越道。屆時將透過全紅燈管制，開放行人任意方向穿越，達成「人車完全分流」以保障絕對路權。