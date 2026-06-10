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苗栗銅鑼灣會館13日現場徵才1600個職缺 超過5成起薪4萬元以上

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣銅鑼灣會館6月13日上午9點至下午1點，辦理現場徵才活動，25家釋出1600個工作機會。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供
苗栗縣銅鑼灣會館6月13日上午9點至下午1點，辦理現場徵才活動，25家釋出1600個工作機會。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署因應畢業季求職潮，6月13日上午9點至下午1點在苗栗縣銅鑼灣會館（苗栗縣銅鑼鄉新興路78號），辦理現場徵才活動，25家釋出1600個工作機會，其中逾5成職缺起薪達4萬元以上。

苗栗縣銅鑼灣會館13日的徵才活動，以打造「在地就業」為目標，邀集台灣美光、京元電子、昇陽先進能源，及太平洋醫材等指標性企業參與，活動當天民眾完成面試，即可參加「好禮二選一」活動。

其中，台灣美光在苗栗銅鑼廠今年3月揭牌，釋出多達202個、起薪4萬元以上的優質職缺，職務涵蓋設備、製程、廠務及環安衛工程師等，京元電子、昇陽先進能源及太平洋醫材也釋出涵蓋製造、生產、品管，及儲備幹部等逾200個職缺，此外，矽品精密、鎧暘科技，及長春石油化學等參與徵才。

服務業方面，包含統一超商、全聯實業、三商餐飲等龍頭企業，同步釋出門市管理與餐飲服務等多元職缺，豐富的工作機會，讓無論是具備專業經驗的轉職者，或是初入職場的新鮮人，皆可依自身專長與興趣找到合適職務，開啟職涯新篇章。

桃竹苗分署苗栗就業中心主任張潔如表示，為鼓勵15歲至29歲失（待）業青年在工作環境中累積實戰經驗，推動「青年就業旗艦計畫」，採「先僱後訓」模式透過企業實作訓練與導師帶領，幫助強化青年的職業適應力與快速累積實務經驗。

另推動「產業新尖兵計畫」，協助青年因應產業發展趨勢掌握AI、淨零，及智慧機械等關鍵技能，協助青年順利對接重點產業職場，符合資格的參訓青年，最高可獲得10萬元訓練費補助，訓練期間每月還提供8000元學習獎勵金。

職缺 苗栗縣 苗栗

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