天天開練迎戰端午 竹市143隊備戰龍舟賽

2026新竹市端午節龍舟競賽將於南寮舊漁港舉行，今年共有143支參賽隊伍，目前已陸續進駐南寮舊漁港展開實舟訓練。每日從上午至傍晚，港區水面上皆可見各隊來回操槳、調整節奏，鼓聲與吶喊聲此起彼落，選手們全力衝刺、積極備戰，為即將到來的年度水上盛事暖身。

市長高虹安表示，今年龍舟競賽報名隊伍達143隊，創下近年新高，各隊近期已陸續展開實舟訓練，不論平日或假日，都能看見選手們不畏烈日與風雨，反覆練習划槳節奏與團隊默契，力拼在賽場上展現最佳表現。

高虹安表示，為讓竹市龍舟競賽一年比一年更精彩，市府持續提升賽事規格與競技環境。今年除將賽程由原本兩天擴大為三天外，也首度導入國際龍舟總會（IDBF）認證碳纖維槳，並全面更新救生衣等安全裝備，提供選手更專業、更安全的競賽體驗。此外，今年同步加碼競賽獎金，其中社會團體組冠軍隊伍最高可獲得10萬元獎金，盼鼓勵各隊全力以赴、爭取佳績。

城銷處長林昱志表示，今年社會團體組共有83支隊伍參賽，競爭最為激烈。為鼓勵各隊全力以赴、展現團隊精神，市長今年特別加碼擴大獎勵範圍，除原有第1名至第4名獎金外，新增第5名至第8名各可獲得1萬元獎金，第9名至第16名各可獲得5000元獎金，希望讓更多隊伍分享榮耀與成果。

他指出，社會團體組去年四強隊伍全數回歸，冠軍寶座競爭備受矚目；機關學校組則將再度上演精采的警消對決。青年暨大專院校組參賽隊伍更由去年的6隊大幅成長至16隊，包括清華大學、陽明交通大學、臺灣大學、新竹高中及去年冠軍香山高中等隊伍皆將參戰，展現青年世代的熱血活力與團隊精神。

女子組今年同樣吸引15支隊伍報名參賽，各隊實力持續提升，競爭態勢更加激烈，也充分展現女性選手在龍舟運動中的競技實力與團隊默契。

城銷處表示，除精彩賽事外，今年也特別推出「預測冠軍」網路互動活動，邀請民眾至「跟風玩新竹」Facebook粉絲專頁（ https：／／www.facebook.com／seeinghsinchu ）留言預測今年冠軍隊伍。凡成功預測任一組別冠軍，即有機會抽超商商品券1000元，共計10個名額。歡迎民眾一起關注賽事進展，為支持的隊伍加油打氣。