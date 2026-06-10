勝興車站、白沙屯拱天宮... 苗栗十大人氣景點強勢出爐

放假想來趟慢活之旅，除了坐擁山海交織的花蓮、台東外，近年來也有越來越多旅人將目光投向苗栗。這座融合客家文化、自然生態與鐵道風情的城市，不僅擁有豐富的人文底蘊，更藏著許多值得細細探索的景點。無論是親子家庭出遊、情侶約會，還是喜愛深度旅行的旅人，都能在這裡找到屬於自己的旅遊節奏。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出十個最受歡迎的苗栗景點。本次入榜名單可說各具特色，從每逢桐花季便吸引大批遊客朝聖的西湖渡假村，到見證歲月風華的龍騰斷橋、勝興車站；還有集結桂花釀、豬籠粄等無數在地美食的南庄老街，全都成功躋身榜單之列。究竟在這場百家爭鳴的聲量大戰中，誰能強勢奪冠呢？完整排行榜馬上揭曉！

No.10 神仙谷

翻攝官網／參山國家風景區管理處

網路聲量：799筆





海拔約650公尺的神仙谷，不僅是泰雅族人心中的祖靈聖地，更以鬼斧神工的峽谷景觀聞名全台。這處天然秘境由鹿湖溪、鹿場溪與風美溪匯流切割而成，造就深邃壯闊的峽谷地貌，搭配自高處傾瀉而下的瀑布景觀，形成令人屏息的自然奇景。尤其在雨後時分，山嵐與霧氣緩緩瀰漫於溪谷之間，彷彿為整座山林披上一層朦朧薄紗，仙氣十足的畫面，也讓這裡獲得了神仙谷的美名。

憑藉獨特而壯麗的峽谷風貌，神仙谷不僅長年吸引大批遊客前來朝聖，也深受知名導演魏德聖的青睞，成為史詩級電影《賽德克・巴萊》的取景地，讓更多人認識這座隱身山林間的絕美秘境。值得一提的是，神仙谷在經過規劃與重建後，陸續增設觀景平台、休憩涼亭、高架木棧道等設施，讓旅客得以更輕鬆親近大自然。其中，全長約150公尺的神仙谷吊橋可說是園區最具代表性的地標之一。站在橋上，不僅能將嶙峋巨石與壯闊峽谷盡收眼底，更能以絕佳視角欣賞神仙谷瀑布奔騰而下的磅礡氣勢，也難怪成為許多人拍照打卡的熱門景點。

No.9 尚順育樂世界

・網路聲量：1,146筆



・2025年造訪人次：3,309,137





說到苗栗最受親子家庭歡迎的景點，尚順育樂世界絕對榜上有名。其結合室內遊樂園、購物商場、影城與飯店等多元設施，不僅是占地規模寬廣，更能一站式滿足吃喝玩樂與住宿需求，成為不少網友的度假首選。與傳統的戶外遊樂園不同，尚順育樂天地主打全室內規劃設計，完全不受天候影響，無論是颳風下雨或艷陽高照，都能舒適暢玩。這座佔地萬坪的室內遊樂園，一共規劃六層樓空間，集結18項主題遊樂設施，從刺激感十足的高空雲霄飛車、懸掛式旋轉飛椅，到適合親子同樂的旋轉木馬與摩天輪通通有，幾乎各年齡層都能找到適合自己的娛樂體驗。

除了豐富的遊樂設施之外，尚順育樂世界也是全台首座以5D體感互動為核心概念打造的大型室內樂園，代表性設施如飛行劇院、梅萃雅魔法學園，皆透過沉浸式科技設備讓遊客在虛擬與現實交織的環境中，獲得身歷其境的震撼體驗。網友分享「很適合帶小孩來放電，不用曬太陽 」、「不用擔心颳風下雨，尤其是6樓的設施可以玩很久 」、「好玩！大人來這裡可以找回自己童年的快樂 」。

No.8 龍騰斷橋

翻攝官網／苗栗文化觀光旅遊網

網路聲量：1,377筆





龍騰斷橋又名魚藤坪斷橋，這座百年古橋在歷經兩次毀滅性大地震重創後 ，雖然早已失去鐵道橋樑的原有功能，但遺留至今的斑駁橋墩與拱型殘柱，反而成為見證台灣歷史的重要文化資產，可說是遊客造訪苗栗時不可錯過的熱門景點。

於1907年興建完成的龍騰斷橋，當年曾是臺灣縱貫線鐵路中最高的橋樑。令人驚嘆的是，整座橋樑以紅磚與水泥砌築而成，未使用任何鋼筋，卻能打造出完美的拱形結構，充分展現日治時期的極高磚造工程技術。憑藉精湛工藝與獨特造型，龍騰斷橋更被譽為「台灣鐵道建築藝術極品」，多年來吸引無數攝影愛好者專程前來取景，留下充滿歷史韻味的畫面。





2003年，龍騰斷橋正式被苗栗縣政府指定為縣定古蹟，其歷史價值也因此受到更多關注。近年隨著舊山線鐵道自行車爆紅，這座百年古橋再度成為旅遊焦點 。旅客除了能近距離欣賞這座百年古蹟的建築之美外，也能透過鐵道自行車深入感受舊山線的人文故事與山城風光，為這處歷史遺跡注入嶄新的旅遊魅力。

No.7 ​飛牛牧場

翻攝FB／飛牛牧場

・網路聲量：1,710筆



・2025年造訪人次：190,581

位於苗栗通霄的飛牛牧場，是一座結合畜牧生產與自然生態的歐風休閒農場，也是許多親子家庭與戶外教學的熱門去處。園區規劃六大主題生態區、四大主題餐飲空間及兩大住宿風格，豐富多元的設施讓遊客能盡情享受悠閒的牧場時光。走進園區，映入眼簾的是連綿起伏的翠綠丘陵與遼闊草原，搭配紅磚建築、木造設施及鄉村風玻璃屋，不時還能看見牛隻、羊群漫步其間，濃厚的異國牧場氛圍讓人彷彿置身歐洲鄉間。除了欣賞自然景觀外，動物的互動體驗也是飛牛牧場的一大看點，無論是餵小牛喝奶、親手體驗擠牛乳的樂趣，還是觀賞人氣超高的「鴨BB大遊行」等，都能讓遊客近距離感受農場生活的樂趣。 值得一提的是，飛牛牧場曾是許多經典偶像劇的拍攝地，像是當年紅遍全台的《薰衣草》、《海豚灣戀人》等都曾在此取景。隨著戲劇爆紅，牧場如畫般的景致也逐漸走進大眾視野，吸引無數劇迷前來朝聖。多年來，飛牛牧場憑藉優美的自然環境、豐富的互動體驗，以及充滿回憶的偶像劇光環，持續擄獲各年齡層遊客的心，成為苗栗最具代表性的觀光景點之一。

No.6 明德水庫

翻攝FB／苗栗明德水庫水陸空遊憩區

網路聲量：2,243筆





位在苗栗縣頭屋鄉的明德水庫，曾是經典國片《魯冰花》的重要取景地，畫面中水波粼粼與翠綠茶園交織而成的優美景致，至今仍深深烙印在不少影迷心中。近年來，隨著苗栗縣政府積極推動觀光轉型，這座陪伴無數人成長的知名景點，如今也徹底翻轉傳統水庫的靜態印象，推出全台首創的「水陸空5D體感遊憩廊帶」，成功將自然景觀與體驗式旅遊結合，成為苗栗近年備受矚目的新興旅遊亮點。

廊帶中最受矚目的莫過於「空中自行車」與「空中飛索」，前者可讓旅客騎乘在橫跨湖面的軌道上，以不同角度俯瞰明德水庫的湖光山色，而後者則帶領遊客從高空急速滑行，在迎面而來的風勢中感受腎上腺素飆升的快感，成為許多遊客挑戰膽量的熱門項目；除了高空體驗外，水上活動同樣深受歡迎。搭乘遊艇環湖時，旅客可悠閒穿梭於碧綠湖面之間，近距離感受截然不同的湖畔風情；而在陸域空間中，則透過表演藝術展現苗栗深厚的客家底蘊。從湖面到天際，明德水庫正以嶄新的玩法重新詮釋山水之美，讓旅客在欣賞自然景觀之餘，也能留下更多難忘的旅遊回憶。

No.5 南庄老街

網路聲量：2,611筆





對許多外地遊客而言，南庄老街絕對是苗栗最熱門的必訪景點。這座隱身於山城中的懷舊聚落，不僅保留濃厚的客家文化底蘊，更融合泰雅族與賽夏族等多元族群特色，讓整個街區散發出獨樹一幟的人文魅力。相較於其他熱鬧喧囂的觀光老街，南庄老街多了幾分悠閒與慢活氣息，因此也被不少遊客視為遠離塵囂的療癒秘境。

來到南庄老街，最不能錯過的便是被譽為南庄靈魂所在的桂花巷。其狹長的巷弄內販售各種與桂花相關的美食，從桂花釀、桂花冰鎮湯圓到桂花手工蛋捲，都是遊客爭相品嚐的人氣美味；而豬籠粄、狗薑粽、漉湯臍等客家傳統小吃同樣備受歡迎，深深擄獲不少饕客的味蕾。

除了美食之外，南庄老街也蘊藏豐富的歷史記憶。建於日治時期的南庄老郵局，至今仍維持典雅的木造建築風格，古色古香的外觀成為熱門拍照景點；而見證當年伐木業與礦業繁華歲月的南庄戲院，則透過懷舊電影海報與老物件，帶領遊客穿越時空，一窺昔日山城的熱鬧風華。

No.4 舊山線鐵道自行車

翻攝FB／苗栗縣舊山線鐵道自行車

・網路聲量：2,628筆



・2025年造訪人次：443,187





如果想用最輕鬆的方式飽覽苗栗山城之美，那麼舊山線鐵道自行車絕對是不容錯過的人氣體驗。這項全台首創的鐵道旅遊模式，透過動態保存的方式賦予舊山線全新生命，也讓遊客能以不同角度重新認識這條充滿歷史故事的經典鐵道路線。 舊山線鐵道自行車最大的特色，在於車體結合電動輔助系統，旅客無須費力踩踏，只要輕鬆乘坐就能欣賞沿途的鐵道風光，因此深受親子家庭與熟齡族群喜愛。途中會穿越多座鐵橋、車站與隧道，並串聯勝興車站、魚藤坪鐵橋、龍騰斷橋遺址及鯉魚潭水庫等知名景點。當列車緩緩駛過山谷與橋樑時，壯麗的山城風光與百年鐵道景致交織成畫，也讓人彷彿搭上時光列車，走進舊山線昔日繁華的歷史歲月。

值得一提的是，舊山線鐵道自行車還結合光影科技，為百年鐵道注入嶄新活力。像是在第6號隧道內打造了全台首創的海底光雕投影秀，透過絢麗燈光、雷射特效與海洋主題影像，將原本幽暗的隧道化身為夢幻的海底世界。牆上可見美人魚、海豚、熱帶魚與海龜等繽紛景象，營造出沉浸感十足的奇幻氛圍，也為這趟鐵道之旅增添更多驚喜與樂趣。

No.3 白沙屯拱天宮

翻攝FB／白沙屯拱天宮

・網路聲量：2,796筆



・2025年造訪人次：4,306,044

這座位於通霄鎮的百年媽祖廟，不僅是全台重要的宗教信仰中心，更因一年一度的白沙屯媽祖徒步進香活動而聞名全台。該活動每年吸引約數十萬信眾參與，今年報名香燈腳人數更是突破45萬人，創下歷史新高，再次展現白沙屯媽祖驚人的號召力，也讓白沙屯拱天宮成為全台最受矚目的宗教話題之一。白沙屯媽祖進香最大的特色，在於進香活動沒有固定路線與標準行程，沿途如何行走、何時停駕，全憑媽祖鑾轎的指引，因此充滿各種未知與驚奇。



每年進香活動展開後，相關話題總會迅速攻占社群平台，從感人的神蹟故事、交通亂象、人潮秩序及相關爭議話題，全都引發大量關注與討論。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查期間的聲量高點出現在2026年4月13日，此時正值為期8天7夜的徒步進香活動，一名粉衣信徒激動哭喊媽祖婆，讓原本行進中的鑾轎突然倒退轉圈，並暖心停留數分鐘，相關畫面在網路上瘋傳，引發大批網友感動留言「媽祖婆慈悲心腸」、「看到這一幕內心為之動容」、「每年 看影片都會忍不住鼻酸」。

No.2 勝興車站、勝興老街

網路聲量：3,293筆





興建於日治時期的勝興車站，曾是西部縱貫鐵路海拔最高的車站，如今已被苗栗縣政府列為縣定古蹟，成當地最具代表性的人氣景點之一。車站全棟採用木造日式建築工法打造，樑柱銜接處完全不使用任何鐵釘，充分展現當年精湛的木造建築技術。此外，因地理風水的考量，車站建築細節還融入許多避邪祈福的設計，像是柱頭刻有八卦、尖矛等造型，以及屋簷飾板為鋸齒狀等，相傳都具有鎮煞避凶的功能。

隨著勝興車站停駛後，其周邊也逐漸發展出熱鬧的勝興老街。昔日的運送店和民宅紛紛改建為客家餐廳、擂茶體驗館與伴手禮攤販，讓整條老街充滿濃濃的山城風情。漫步其中，不僅能品嚐各式道地客家菜，還能體驗親手搗麻糬和客家擂茶DIY等特色活動，讓旅客在品味美食之餘，也能深度感受客家文化的魅力。

No.1 西湖渡假村

翻攝官網／西湖渡假村

・網路聲量：7,344筆



・2025年造訪人次： 150,205





冠軍揭曉！在本次「苗栗十大人氣景點」排行榜中，西湖渡假村以7,344筆網路聲量強勢奪下第一名，成功擊敗南庄老街、飛牛牧場、勝興車站等知名景點，成為討論度最高的景點霸主。園區結合歐式宮廷花園、自然生態景觀、主題遊憩設施與渡假住宿空間，不僅是全台知名的親子渡假勝地，更是亞洲唯一以安徒生童話為主題打造的特色樂園，長年深受大小朋友喜愛。

能夠在競爭激烈的苗栗觀光版圖中脫穎而出，除了擁有豐富多元的遊樂設施外，每年四、五月盛大登場的桐花祭更是吸引無數遊客專程造訪的重要原因。園區內種植數千棵油桐樹，每逢花季來臨，潔白桐花便會隨風飄落，將整個步道鋪成浪漫的白色花毯 ，形成令人驚豔的「五月雪」景致。 此外，入夜後還能欣賞到限定版的「三義藍眼淚」奇景，遍地銅錢草在特殊環境下折射出藍紫色光芒，搭配點點飛舞的螢火蟲，兩者交織出如夢似幻的魔幻場景。從童話主題樂園到賞花勝地，西湖渡假村成功結合休閒娛樂與生態魅力，也難怪多年來人氣始終居高不下，這次拿下冠軍寶座可說是實至名歸。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年6月2日至2026年6月1日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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