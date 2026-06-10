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國3鶯歌車禍 桃園幾癱瘓

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
國道3號北上52.6公里昨天上午發生嚴重連環車禍，車流從國道2號回堵至國道1號內壢交流道，桃園民代促市府在交流道前設電子看板報路況。記者陳俊智／翻攝
國道3號北上52.6公里昨天上午發生嚴重連環車禍，車流從國道2號回堵至國道1號內壢交流道，桃園民代促市府在交流道前設電子看板報路況。記者陳俊智／翻攝

國道三號北上鶯歌路段昨天清晨發生嚴重連環車禍，造成後方車流經國道二號回堵到國道一號內壢交流道，車龍逾十三公里，桃園市區交通也幾乎癱瘓，民眾抱怨通勤時間是平常的五倍，民代認為交流道周邊應設電子看板提供路況，交通局允檢討評估。

昨天清晨五時廿分，國道三號北上五十二點六公里有貨車失控自撞側翻路中間，後方三輛轎車及貨車煞車不及也追撞成一團，事故占用內外側共三線車道，三人受傷送醫，現場直至上午七時廿五分才排除。事發正值通勤尖峰，車流回堵嚴重，交流道周邊平面道路也幾乎癱瘓，不少民眾上班大遲到。

桃園市議員徐景文表示，平面道路提供國道資訊的電子看板不普及已是交通老問題，他多次建議看板設在交流道路口才能發揮最大效益。

交通局表示，電子看板比一般號誌設備重又大，設置所需基地面積至少五點六平方公尺，施設實有困難，未來會持續安排會勘評估增設可行性。

車禍 桃園 鶯歌

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