聽新聞
0:00 / 0:00
胡瓜、羅時豐都來取景過 桃園仲平黃昏市場傳11月熄燈
桃園仲平黃昏市場去年因地主賣地，業者動了收攤念頭，今年又遇市府加強傳統市場公安審查，設備修繕要價不斐加速熄燈進程。事關周邊上萬居民消費需求，地方盼能在附近擇一空地再建傳統市場，立委萬美玲也居中協調。市府表示，將先盤點周邊有無公共設施用地可變更市場用地。
仲平黃昏市場位於桃園區中平路，雖然規模不大，但蔬果、魚肉、五穀雜糧及各類熟食攤位俱全，是不少上班族採買晚餐熱點，藝人胡瓜電視節目「週末最強大」與羅時豐網路節目「去你家蹭飯」都曾來此取景。熄燈消息一出，民眾除了不捨，也煩惱未來要去哪裡買菜。
立委萬美玲與市議員參選人佀廣洋前天到仲平市場關心情況，不少攤商陳情擔憂未來何去何從，市場業者更眼眶泛淚吐露無奈。業者表示，市場是承租私人土地，去年土地易主，當時已有收攤念頭，但市場老朋友希望他能撐下去，無奈南門市場大火後，市府加強市場公安審查，改善設備要花數百萬元，實在無以支應，所以決定今年11月熄燈。
萬美玲發現，仲平黃昏市場周邊原有「市二」、「市三」2塊市場用地，但前者已經解編且重劃改為住宅用地，後者最近也變更為體育用地，周邊已無其他市場用地。近日將與地方進一步座談了解需求，協助爭取「市三」改回市場用地。
桃園市經發局長張誠表示，仲平黃昏市場周邊已無市場用地，若非要市場用地，得尋覓有無公共設施用地可變更地目，地方提出的變更理由必須大於目前用地需求。另外，即使沒有市場用地，市場也可以蓋在商業用地。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。