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胡瓜、羅時豐都來取景過 桃園仲平黃昏市場傳11月熄燈

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園仲平黃昏市場傳11月熄燈，地方不捨 ，立委萬美玲與市議員參選人佀廣洋前往關心，協調市府解決地方民生問題。圖／萬美玲提供
桃園仲平黃昏市場傳11月熄燈，地方不捨 ，立委萬美玲與市議員參選人佀廣洋前往關心，協調市府解決地方民生問題。圖／萬美玲提供

桃園仲平黃昏市場去年因地主賣地，業者動了收攤念頭，今年又遇市府加強傳統市場公安審查，設備修繕要價不斐加速熄燈進程。事關周邊上萬居民消費需求，地方盼能在附近擇一空地再建傳統市場，立委萬美玲也居中協調。市府表示，將先盤點周邊有無公共設施用地可變更市場用地。

仲平黃昏市場位於桃園區中平路，雖然規模不大，但蔬果、魚肉、五穀雜糧及各類熟食攤位俱全，是不少上班族採買晚餐熱點，藝人胡瓜電視節目「週末最強大」與羅時豐網路節目「去你家蹭飯」都曾來此取景。熄燈消息一出，民眾除了不捨，也煩惱未來要去哪裡買菜。

立委萬美玲與市議員參選人佀廣洋前天到仲平市場關心情況，不少攤商陳情擔憂未來何去何從，市場業者更眼眶泛淚吐露無奈。業者表示，市場是承租私人土地，去年土地易主，當時已有收攤念頭，但市場老朋友希望他能撐下去，無奈南門市場大火後，市府加強市場公安審查，改善設備要花數百萬元，實在無以支應，所以決定今年11月熄燈。

萬美玲發現，仲平黃昏市場周邊原有「市二」、「市三」2塊市場用地，但前者已經解編且重劃改為住宅用地，後者最近也變更為體育用地，周邊已無其他市場用地。近日將與地方進一步座談了解需求，協助爭取「市三」改回市場用地。

桃園市經發局長張誠表示，仲平黃昏市場周邊已無市場用地，若非要市場用地，得尋覓有無公共設施用地可變更地目，地方提出的變更理由必須大於目前用地需求。另外，即使沒有市場用地，市場也可以蓋在商業用地。

桃園仲平黃昏市場傳11月熄燈，地方不捨 ，立委萬美玲與市議員參選人佀廣洋前往關心，協調市府解決地方民生問題。圖／萬美玲提供
桃園仲平黃昏市場傳11月熄燈，地方不捨 ，立委萬美玲與市議員參選人佀廣洋前往關心，協調市府解決地方民生問題。圖／萬美玲提供

桃園仲平黃昏市場傳11月熄燈，地方不捨 ，立委萬美玲與市議員參選人佀廣洋前往關心，協調市府解決地方民生問題。圖／萬美玲提供
桃園仲平黃昏市場傳11月熄燈，地方不捨 ，立委萬美玲與市議員參選人佀廣洋前往關心，協調市府解決地方民生問題。圖／萬美玲提供

桃園仲平黃昏市場傳11月熄燈，地方不捨 ，立委萬美玲與市議員參選人佀廣洋前往關心，協調市府解決地方民生問題。圖／萬美玲提供
桃園仲平黃昏市場傳11月熄燈，地方不捨 ，立委萬美玲與市議員參選人佀廣洋前往關心，協調市府解決地方民生問題。圖／萬美玲提供

羅時豐 黃昏市場 胡瓜

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