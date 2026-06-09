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桃園表揚警政楷模！警眷上台分享榮譽 張善政：辛勞付出

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市長張善政於市府大禮堂，出席警察節慶祝大會。記者鄭國樑／攝影
桃園市長張善政於市府大禮堂，出席警察節慶祝大會。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今日參加警察節慶祝大會，一一頒獎和恭喜模範警察，有的警察還帶著家人上台接受表揚，感謝家人背後默默支持。張善政肯定警察同仁與民力夥伴的辛勞付出，並代表全體市民致上最誠摯的感謝，強調市府將持續扮演警察及民力最堅實的後盾，共同提升桃園治安水準與居住品質。

張善政指出，警察同仁日常執行各項勤務、維護社會秩序，工作繁重，市府對此高度重視，積極推動警政基礎建設與執勤環境改善。近年來，桃園多處派出所已陸續完成重建或動工改建，警犬隊辦公廳舍也在6月1日動工；此外，市府持續汰換並添購警用汽機車，期望藉由更完善的空間設施與執勤裝備，提升同仁執勤效率，全面強化打擊犯罪能量。

張善政提到，面對犯罪型態日趨科技化、手法快速演變的挑戰，市府積極引進智慧科技輔助警政工作，持續充實建設中心相關設備。桃園去年以關懷青少年為核心的科技治理模式，榮獲2025首爾智慧城市獎銀獎肯定，是推動智慧警政、守護市民安全的具體成果。

張善政也感謝民力大隊長期投入社區是治安、災害協勤及志工服務，指出民力夥伴是守護桃園治安最可靠的支持力量。近期民調顯示桃園警政治安滿意度在六都中提升幅度最高，這分榮耀歸功於全體警察同仁與民力夥伴的共同付出。

警察局表示，今年表揚48位警政楷模、6位資深績優警察獎章代表，以及19位績優協勤民力，充分肯定本市警員在打擊犯罪工作上的卓越貢獻。其中，刑事警察大隊偵查員吳婕寧表現尤為突出，去年憑藉精湛的偵查技巧，屢次破獲重大電信詐欺案，瓦解多個詐欺集團，在眾多優秀人才中脫穎而出，榮獲「第62屆全國模範警察」殊榮，並受邀赴內政部警政署接受表揚。

今日包括市議員徐其萬、張碩芳、張秀菊、桃園地方法院庭長袁雪華、桃園市調查處副處長李孟縞、桃園地檢署襄閱檢察官黃榮德、警察局長廖恆裕、桃園市退休警察人員協會理事長馮榮顯、桃園信用合作社理事主席蘇家明、桃園市警察之友會理事長吳嘉隆、桃園市義勇刑警協會大隊長彭久明、守望相助大隊大隊長蕭毓中、民防大隊大隊長高世嘉、志工大隊大隊長周矢綾、山地義勇警察隊大隊長曾鴻姿都出席活動。

受表揚的協勤民力與張善政等人合影。記者鄭國樑／攝影
受表揚的協勤民力與張善政等人合影。記者鄭國樑／攝影

協勤民力接受張善政表揚。記者鄭國樑／攝影
協勤民力接受張善政表揚。記者鄭國樑／攝影

吳婕寧獲全國警政模範，警察局送每位警政楷模泰迪熊，上面都繡著他們的名字。記者鄭國樑／攝影
吳婕寧獲全國警政模範，警察局送每位警政楷模泰迪熊，上面都繡著他們的名字。記者鄭國樑／攝影

張善政、議員與警政楷模合影。記者鄭國樑／攝影
張善政、議員與警政楷模合影。記者鄭國樑／攝影

張善政表揚服務30年績優警察。記者鄭國樑／攝影
張善政表揚服務30年績優警察。記者鄭國樑／攝影

張善政 警察 桃園

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