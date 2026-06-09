快訊

新竹氣爆共波及57戶 原因初判曝光：瓦斯管線破裂洩漏遇電氣火花

最新風雨預測曝 「8縣市山區」明天達停班課標準

美軍阿帕契直升機墜毀荷莫茲海峽 川普證實：兩名飛官平安

聽新聞
0:00 / 0:00

雪霸與大東電、勁捷航空簽署山屋微電網升級MOU 桃山山屋將優先啟動

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
雪霸國家公園山屋微電網升級合作備忘錄簽署儀式及大合照。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園山屋微電網升級合作備忘錄簽署儀式及大合照。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園管理處為提升高山山屋供電穩定性、強化登山服務品質且推動淨零排放，今天與大東電業廠、勁捷航空在國家公園署長王成機見證下，共同簽署「雪霸國家公園山屋微電網升級」合作備忘錄（MOU）。由大東電捐贈太陽能板及儲能設備與相關技術人力支援，勁捷航空捐贈高山直升機吊掛材料運輸飛渡服務，公私協力推動高山山屋太陽能板及儲能設施更新。

雪霸園區管理處表示，這項合作計畫將優先啟動「桃山山屋」系統升級，除提升山屋能源使用效率與供電穩定性，更貼心在每個床位規畫設置個人手機充電插座，讓山友方便使用。未來將逐步推動雪霸國家公園其他山屋太陽能光儲系統更新，打造更安全、友善且具韌性的高山住宿與登山服務環境。

王成機強調，這項合作的意義不只是設備更新，更代表國家公園面對氣候變遷與永續發展時，積極尋求跨領域合作的新模式。未來，國家公園將持續透過設施更新，逐步建立更具韌性的高山服務系統，讓國家公園成為推動淨零排放與環境教育的重要示範場域。

國家公園署指出，高山環境長期受低溫、強風、濕氣及日夜溫差影響，導致既有山屋太陽能板及儲能設備逐漸老化，部分山屋面臨供電不穩及維護不易等挑戰，設施升級已成重要課題。這次合作特別導入高效能、低反光黑色太陽能板及微電網儲能技術，以低衝擊方式辦理更新作業，不僅能大幅提升能源供應穩定性，降低對高山生態景觀環境及鳥類飛行影響，並兼顧登山服務品質與生態保育。

國家公園署表示，這次合作是雪霸國家公園高山山屋升級的重要里程碑，更是公私協力守護國家公園的實踐。未來將持續結合民間企業、專業團隊等社會資源，深化高山環境保護與節能減碳政策，盼使民眾在親近台灣壯麗山林的同時，也能共同參與自然保育行動，攜手打造永續台灣山林環境。

雪霸聖稜線。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸聖稜線。圖／雪霸國家公園管理處提供

大東電業廠總經理楊博文致詞。圖／雪霸國家公園管理處提供
大東電業廠總經理楊博文致詞。圖／雪霸國家公園管理處提供

內政部國家公園署雪霸國家公園管理處長林文和致詞。圖／雪霸國家公園管理處提供
內政部國家公園署雪霸國家公園管理處長林文和致詞。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園攜手大東電、勁捷航空啟動山屋微電網升級，致力「守護雪霸，點亮山旅」。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園攜手大東電、勁捷航空啟動山屋微電網升級，致力「守護雪霸，點亮山旅」。圖／雪霸國家公園管理處提供

桃山山屋太陽能光儲系統更新改善現勘。圖／雪霸國家公園管理處提供
桃山山屋太陽能光儲系統更新改善現勘。圖／雪霸國家公園管理處提供

勁捷航空業務處長伊娃兒．撒布致詞。圖／雪霸國家公園管理處提供
勁捷航空業務處長伊娃兒．撒布致詞。圖／雪霸國家公園管理處提供

內政部國家公園署長王成機在簽署MOU會場致詞。圖／雪霸國家公園管理處提供
內政部國家公園署長王成機在簽署MOU會場致詞。圖／雪霸國家公園管理處提供

桃山山屋現況。圖／雪霸國家公園管理處提供
桃山山屋現況。圖／雪霸國家公園管理處提供

「雪霸國家公園山屋微電網升級」合作備忘錄今天簽署完成。圖／雪霸國家公園管理處提供
「雪霸國家公園山屋微電網升級」合作備忘錄今天簽署完成。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸 MOU 太陽能

延伸閱讀

資安院與微軟簽定合作備忘錄 強化台灣整體資安整備與韌性

中央大學與金屬中心合作 共推綠能科技研發

富士山是否禁止冬季攀登？ 登山界：嚴禁不如強化管理

輝達攜手南韓SK、NAVER及斗山推動AI資料中心建設 鴻海有望受惠

相關新聞

連日豪雨釀災！桃園龜山大坑路坍方 大樹半倒掛電線上

近日強降雨不斷，桃園市龜山區大坑路三段今早傳出零星坍方，影響當地交通，目前災害現場已拉警戒線封路，市府預計中午前排除狀況。

梅雨狂炸 落石侵入內灣線 竹中至竹東間路線暫時不通

滯留鋒面及西南氣流影響，易有短延時強降雨，台鐵公司表示，今天上午7時45分，因外物入侵（落石侵入路線）影響，內灣線竹中=竹東間路線暫時不通，預計恢復時間評估中。

雨量達標 苗栗縣泰安鄉今天停止上班停止上課

滯留鋒面及西南氣流影響，中央氣象署預估苗栗縣泰安鄉山區雨量達標，泰安鄉公所今天一早緊急宣布今天停止上班、停止上課，並提醒避免溪河周邊活動，注意落石、土石。

桃園減廚餘 校園米其林爭霸賽

桃園市政府為提升營養午餐品質與減少剩食廚餘，正舉辦「午餐在地食材鈣健康」校園米其林美食爭霸賽，共十二所學校脫穎而出，實作環節無不卯足全力，勝負將於廿一日揭曉。教育局表示，可口菜餚有助廚餘減量，獲獎者的菜單將提供給各校參考。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。