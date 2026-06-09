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雪霸與大東電、勁捷航空簽署山屋微電網升級MOU 桃山山屋將優先啟動
雪霸國家公園管理處為提升高山山屋供電穩定性、強化登山服務品質且推動淨零排放，今天與大東電業廠、勁捷航空在國家公園署長王成機見證下，共同簽署「雪霸國家公園山屋微電網升級」合作備忘錄（MOU）。由大東電捐贈太陽能板及儲能設備與相關技術人力支援，勁捷航空捐贈高山直升機吊掛材料運輸飛渡服務，公私協力推動高山山屋太陽能板及儲能設施更新。
雪霸園區管理處表示，這項合作計畫將優先啟動「桃山山屋」系統升級，除提升山屋能源使用效率與供電穩定性，更貼心在每個床位規畫設置個人手機充電插座，讓山友方便使用。未來將逐步推動雪霸國家公園其他山屋太陽能光儲系統更新，打造更安全、友善且具韌性的高山住宿與登山服務環境。
王成機強調，這項合作的意義不只是設備更新，更代表國家公園面對氣候變遷與永續發展時，積極尋求跨領域合作的新模式。未來，國家公園將持續透過設施更新，逐步建立更具韌性的高山服務系統，讓國家公園成為推動淨零排放與環境教育的重要示範場域。
國家公園署指出，高山環境長期受低溫、強風、濕氣及日夜溫差影響，導致既有山屋太陽能板及儲能設備逐漸老化，部分山屋面臨供電不穩及維護不易等挑戰，設施升級已成重要課題。這次合作特別導入高效能、低反光黑色太陽能板及微電網儲能技術，以低衝擊方式辦理更新作業，不僅能大幅提升能源供應穩定性，降低對高山生態景觀環境及鳥類飛行影響，並兼顧登山服務品質與生態保育。
國家公園署表示，這次合作是雪霸國家公園高山山屋升級的重要里程碑，更是公私協力守護國家公園的實踐。未來將持續結合民間企業、專業團隊等社會資源，深化高山環境保護與節能減碳政策，盼使民眾在親近台灣壯麗山林的同時，也能共同參與自然保育行動，攜手打造永續台灣山林環境。
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