雪霸桃山山屋拚6月升級光電系統 每床設手機充電座

雪霸國家公園與企業合作，將更新4座山屋太陽能板及儲能設施，其中目標6月22日至25日優先升級「桃山山屋」，整體發電能力將提升3.7倍、儲能容量提升6倍以上，且規劃每個床位都設置手機充電插座，拚提升高山山屋韌性與登山安全。

內政部國家公園署雪霸國家公園管理處今天與大東電業廠股份有限公司及勁捷航空股份有限公司共同簽署「雪霸國家公園山屋微電網升級」合作備忘錄（MOU），並由國家公園署長王成機擔任見證人。

王成機致詞表示，這次合作由大東電捐贈太陽能板及儲能設備與相關技術人力支援，勁捷航空捐贈高山直升機吊掛材料運輸飛渡服務，將680公斤更新設備搬運到高山，公私協力推動高山山屋太陽能板及儲能設施更新。

王成機強調，這次計畫優先啟動「桃山山屋」系統升級，除提升山屋能源使用效率與供電穩定性外，更在每個床位規劃設置個人手機USB充電插座。尤其手機電力是查看地圖、緊急求救的珍貴資源，協助山友充電手機，有利提升高山山屋韌性與登山安全。國家公園將持續透過設施更新，逐步建立更具韌性的高山服務系統，讓國家公園成為推動淨零排放與環境教育的重要示範場域。

雪霸國家公園管理處環境維護科科長楊國華指出，高山環境長期受低溫、強風、濕氣及日夜溫差影響，導致既有山屋太陽能板及儲能設備逐漸老化，部分山屋面臨供電不穩及維護不易等挑戰。這次簽署MOU涵蓋4座山屋微電網改善，第一階段會在115年優先改善桃山山屋與翠池山屋；第二階段116年將改善雪北山屋、素密達山屋。

楊國華說，桃山山屋會建置3.735瓩（kW）太陽能發電系統，及10度電儲能系統，整體發電能力提升3.7倍、儲能容量提升6倍以上，大幅提升供電穩定性與能源自主能力。且遇連續陰雨天候時，儲能系統仍可提供3天以上備援電力，確保照明、通訊及手機充電設備穩定運作。