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連日豪雨釀災！桃園龜山大坑路坍方 大樹半倒掛電線上

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
近日強降雨不斷，桃園市龜山區大坑路傳多處小規模坍方，相關單位正在搶通。圖／警方提供
近日強降雨不斷，桃園市龜山區大坑路傳多處小規模坍方，相關單位正在搶通。圖／警方提供

近日強降雨不斷，桃園市龜山區大坑路三段今早傳出零星坍方，影響當地交通，目前災害現場已拉警戒線封路，市府預計中午前排除狀況。

桃園市議員李宗豪指出，今天上午9時許，民眾回報龜山區大坑路三段威天宮旁發生土石崩塌，雖然坍塌面積不大，但泥流影響行車安全，目前相關單位已前往處理，近日雨勢不斷，呼籲大家注意行車安全。

警方表示，大坑派出所上午7時已獲報災情，員警到場擺設交通錐，採取單線雙向通車交通管制措施。

桃園市養工處表示，大坑路去年已加鋼樁強化邊坡結構，但可能近日豪雨不斷，雨水滲入土壤增加重量，也導致土石結構鬆動，所以引發主線及支線發生坍塌，目前主線情況較嚴重，有一棵大樹半倒壓在電線上，已通知台電協助救災，預計中午左右排除障礙。

近日強降雨不斷，桃園市龜山區大坑路傳多處小規模坍方，相關單位正在搶通。圖／桃園市養工處提供
近日強降雨不斷，桃園市龜山區大坑路傳多處小規模坍方，相關單位正在搶通。圖／桃園市養工處提供

近日強降雨不斷，桃園市龜山區大坑路傳多處小規模坍方，相關單位正在搶通。圖／警方提供
近日強降雨不斷，桃園市龜山區大坑路傳多處小規模坍方，相關單位正在搶通。圖／警方提供

近日強降雨不斷，桃園市龜山區大坑路傳多處小規模坍方，相關單位正在搶通。圖／警方提供
近日強降雨不斷，桃園市龜山區大坑路傳多處小規模坍方，相關單位正在搶通。圖／警方提供

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