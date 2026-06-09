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桃園減廚餘 校園米其林爭霸賽

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導

桃園市政府為提升營養午餐品質與減少剩食廚餘，正舉辦「午餐在地食材鈣健康」校園米其林美食爭霸賽，共十二所學校脫穎而出，實作環節無不卯足全力，勝負將於廿一日揭曉。教育局表示，可口菜餚有助廚餘減量，獲獎者的菜單將提供給各校參考。

「午餐在地食材鈣健康」校園米其林競賽日前在萬能科技大學舉行實作競賽，晉級複賽的十二所學校相繼端出四菜一湯的創意料理供評審打分，副市長蘇俊賓也到場為選手加油打氣。蘇表示，感謝廚師和營養師在第一線守護學生健康，也希望大家交流備餐經驗提升全市整體營養午餐品質。

教育局表示，今年比賽將取金質獎一名、銀質獎二名、銅質獎三名和佳作三名，獎金從一萬元到五萬元不等，入選獎也有五千元。另外，今年還多了米其林人氣獎與米其林神祕客獎，前者將由學生票選決定，後者則由神祕客試吃評定。

今年的米其林神祕客獎由觀音高中拿下，該校以白米、紫米、薑黃、紅蘿蔔及腰果等食材製作炒飯當主食，同時秉持「吃在地、食當季」理念以綠竹筍、香菇入菜，推出「乳酪筍香雞」與「海芽菇菇湯」。校長鄭齡憶表示，希望透過每日午餐，讓孩子認識食材來源，支持在地農業，同時培養珍惜食物與健康飲食的觀念。

蘇俊賓曾多次強調「美味的食物可以降低廚餘的產生」，教育局盼透過比賽激發各校創意，把食物變得更美味。教育局說，此次參賽的宋屋、仁和及青園國小通常每人每餐廚餘約廿公克至四十公克，若餐點有學生愛吃的菜，該道菜廚餘幾乎為零，其他剩菜也會下降至少一半，這也是為什麼營養師和主廚會絞盡腦汁調整菜色的原因。

米其林 校園 蘇俊賓

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