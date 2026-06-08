中壢商辦疑因近雨騎樓天花板掉落 桃市府限期改善

有民眾發文指出，桃園中壢區商辦大樓「世紀廣場」騎樓天花板大面積掉落，幸無人傷；桃園市都發局今天表示，已違反建築法規定，將派員稽查限期改善，未完成將裁罰6萬至30萬罰鍰。

有網友今天在社群平台發圖文表示「世紀天花板突然掉下來」，還好沒人受傷；照片則是民眾站在騎樓看著堆積碎片瓦礫情景，騎樓上方約6米高的天花板已經掉了好多塊，甚至可清楚看見裡面木材與混凝土構造。

世紀廣場社區管委會張姓主委說，房屋興建約有20多年，至於騎樓掉落的天花板是矽酸鈣板，可能是近日常下雨太潮濕，加上騎樓風壓大才會掉落，幸好當時無人受傷，將整理修繕天花板，並以最快速度清理廢棄物恢復通行。

桃園市政府都市發展局回應，新世紀大樓領有91年使用執照，為地上10層、地下4層複合型商業大樓，今年度透過建管處專責顧問輔導已成立管委會，也完成建築物公共安全檢查申報；騎樓天花板掉落，已違反建築法規定，建物所有人、使用人未善盡建築物構造及設備使用安全維護，建管處將派員稽查並通知管理權人改善，期限內未改善完成，將依建築法裁罰新台幣6萬元至30萬元罰鍰。