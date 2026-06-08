落石災害頻傳 苗縣2原住民議員為原鄉道路請命

苗栗縣苗21線、苗62線分別為南庄、泰安兩鄉觀光重要道路，長年落石災害頻傳，原住民縣議員楊文昌、劉美蘭今天質詢為部落民眾及遊客通行安全請命，盼早日徹底改善。

無黨籍苗栗縣議員楊文昌在議會質詢指出，苗21線是遊客前往南庄鹿場地區露營區、神仙谷及加里山等登山景點必經之路，然而峭壁雄風路段無論天氣好壞，都潛藏落石危險，過去多次施作防落石網一再被砸毀，部落族人長期反映希望興建明隧道，才能一勞永逸解決。

縣府交通工務處長古明弘表示，交通部公路局及公共工程委員會曾對此易崩塌地區進行詳細評估，公路局原建議截彎取直興建跨架鋼橋避開災區，但今年初送審工程會，根據地質調查、落石彈跳分析判斷，落石可能彈跳危及橋梁，因此傾向施作明隧道。

古明弘說，興建明隧道前，為維持路段安全，工程會上週已核定新台幣1100萬元辦理先期改善施作防落石網牆，縣府會盡速施作，並於8月繼續爭取明隧道興建經費。

楊文昌指出，除了苗21線，泰安鄉苗62線道路也是外地遊客進出泰安溫泉區要道，過去落石砸車事件頻傳，當地族人曾透過部落會議陳情至總統府，同樣亟待改善。

國民黨籍縣議員劉美蘭也說，苗62線是泰安鄉錦水村、八卦村約2200多村民重要聯外道路，每天出門卻像在賭命，族人企盼徹底改善，她要求交工處說明改善計畫的推動進度與遭遇瓶頸。

古明弘表示，3年前交通部及立法院交通委員會到場會勘，建議縣府針對落石區狀態進行監測，縣府依指示爭取經費辦理監測，但歷經1年半審查遭駁回，這筆經費未獲核定。

古明弘指出，縣府來回花了3年多時間多次爭取，也將苗62線整體道路改善工程約21億元相關計畫按照中央審查建議分3階段執行，但審議過程並不順利，耗時冗長且程序繁複，最終結論是回到災害復建，也就是等災害發生再搶修。他說，這對鄉親不公，但目前所做的建議與規劃，都無法說服公路局的審查系統，會積極透過縣籍立委及原住民委員協助，持續溝通。