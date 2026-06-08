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強降雨高風險…苗縣府開設三級緊急應變中心 苗市公所可領防汛沙包

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
中央氣象署預估未來一周全台將進入梅雨旺盛期，苗栗縣是強降雨高風險區域，市公所今天起提供防汛沙包供索取。圖／蘇麗容提供
中央氣象署預估未來一周全台將進入梅雨旺盛期，苗栗縣是強降雨高風險區域，市公所今天起提供防汛沙包供索取。圖／蘇麗容提供

中央氣象署預估未來一周全台將進入梅雨旺盛期，苗栗縣是強降雨高風險區域，縣政府今天晚上8點開設三級緊急應變中心，市公所今天起提供防汛沙包供索取，第一天發出93包。

全台受滯留鋒面及西南風增強影響，根據中央氣象署預估，苗栗縣是強降雨高風險區域，可能出現短延時強降雨、雷擊、強陣風，及局部豪雨以上等級降雨，累積雨量不排除達致災標準，縣政府今天晚上8時開設三級緊急應變中心嚴密戒備，第一時間掌握災情與處理。

市公所今天起提供防汛沙包，沙包需自行載運，一人可領取5包，每包約15至20公斤，必須自備載運工具，洽詢電話037-331910轉138、143，公所今天第一天發出93包，苗栗市文聖里長蘇麗容因里內2戶獨居老人擔心淹水，偕同家人幫忙領取沙包備用。

縣府水利處表示，已完成全縣易淹水熱區、抽水站、移動式抽水機及滯洪池等防汛設施檢查作業，並針對頭份、竹南、後龍、大湖及通霄等易積淹水地區加強巡查與預布作業，確保設備隨時可投入運作。

目前全縣抽水設備均已完成測試待命，並責成維護廠商及相關單位24小時待命，一旦出現積淹水情形，將立即投入抽排作業，爭取應變時間。

此外，縣府已啟動雨量、水位及淹水感測系統全天候監控機制，並透過水情中心即時掌握各地降雨情形及河川排水狀況。若降雨強度超過警戒值，將立即提升應變層級，整合各局處及鄉鎮市公所資源投入防救災工作。

縣府提醒鄉親，梅雨期間天氣變化快速，短時間強降雨容易造成道路積水、邊坡坍方及溪水暴漲等災害，請避免前往山區、河川、野溪及低窪地區活動，團隊密切監控天候變化及各地災情發展，並視實際情況即時採取應變措施。

中央氣象署預估未來一周全台將進入梅雨旺盛期，苗栗縣是強降雨高風險區域，市公所今天起提供防汛沙包供索取。圖／蘇麗容提供
中央氣象署預估未來一周全台將進入梅雨旺盛期，苗栗縣是強降雨高風險區域，市公所今天起提供防汛沙包供索取。圖／蘇麗容提供

苗栗 雨量 苗栗縣

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