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種苗業登記爭議 苗栗縣府：「輔導優先」助農民依法申請登記證

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
未辦理登記種苗業販售植物開罰案例，近來引發大湖草莓疑慮與不安，苗栗縣政府農業處將輔導優先協助農民依法辦理申請登記證。本報資料照片
未辦理登記種苗業販售植物開罰案例，近來引發大湖草莓疑慮與不安，苗栗縣政府農業處將輔導優先協助農民依法辦理申請登記證。本報資料照片

未辦理登記種苗業販售植物開罰案例，近來引發農友疑慮，尤其是苗栗縣大湖草莓農友炸鍋，農糧署今天邀各縣市政府研商，苗栗縣政府農業處表示會依決議，輔導優先協助農民依法辦理申請登記證，降低誤觸法令風險。

台中市政府農業局去年曾接到檢舉市場有農民賣菜苗，稽查未取得種苗業登記，販售種苗屬實，經請示後依種苗法開罰，尤其是大湖草莓長期有些農友自行育苗，如果有多餘苗株再交換的模式，引發挨罰的疑慮，卻罰鍰6萬元起跳，苗栗縣政府2周湧進逾200通電話詢問，並受理30件申請登記案。

農糧署今天召開研商種苗業登記證執行情形及修法事宜會議，提出修法期間，請各地方政府先以輔導登記為主等方向。

苗栗縣政府農業處派代表參加，農業處指出，會中針對種苗定義及觀賞、食用等用途，及裁罰是否先施以限期改善再予裁罰問題，多有討論，惟尚未取得明確共識，因此農糧署釋疑，在統一規範發布前，縣府將持續提供諮詢服務，協助農友了解相關法令規定，並以輔導優先方式協助農民依法辦理申請登記證。

農業處表示，自然人及法人皆可申請，相關表格可至縣府農業處網站下載，另農友倘為自產自銷，將不影響其農保資格，惟營業場所登記地點，可能涉及課稅級距問題，相關課稅疑慮將由稅務單位認定。

苗栗 農民 農糧署

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