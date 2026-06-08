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藍竹縣議員及鄉鎮長提名出爐 竹北市長將民調

中央社／ 新竹縣8日電

國民黨新竹縣黨部今天召開115年選舉提名資格審查會，通過新竹縣議員與鄉鎮市長各選區建議提名及輔選方式。其中竹北市長人選將以民調決定，6月15日公布結果。

國民黨新竹縣黨部今天發布新聞稿表示，會中依據黨中央提名作業相關規定，綜合考量各選區應選席次、地方服務表現、基層支持度、整體選情及政黨最大勝選目標等因素，經審查委員會討論後，通過縣黨部所提各選區建議輔選方式，後續將依程序提報中央黨部核定。

關於縣議員人選，竹縣黨部指出，竹北市第1選區提名王炳漢、陳凱榮；竹北第2選區提名蔡志環、杜文中、戴佩如；新豐鄉提名張以聖，報准徐源發；湖口鄉提名甄克堅、吳菊花、陳栢誠，報准賴寶鈺、戴翊如；關西鎮提名徐瑜新、羅仕琦。

新埔鎮提名范曰富；橫山鄉、尖石鄉提名張良印；芎林鄉提名黃正彪；竹東鎮、五峰鄉提名黃豪杰、彭余美玲、上官秋燕、羅俊傑；寶山鄉提名邱坤桶；北埔鄉、峨眉鄉提名王辰翔；平地原住民提名林秉君；尖石山地原住民提名曾國大；五峰山地原住民則不予提名。

鄉鎮長部分，竹縣黨部表示，湖口鄉提名吳淑君、新豐鄉提名鄭旭凱、關西鎮提名劉德樑、新埔鎮提名陳英樓、芎林鄉提名陳星宏、竹東鎮提名范國威、寶山鄉提名邱振瑋、北埔鄉提名徐鏡明、五峰鄉提名秋維書、尖石鄉提名劉建民，橫山鄉由古鋓明、朱陳源開放競選，峨眉鄉由温修汝、江寧增開放競選。

至於竹北市長人選，竹縣黨部指出，依據國民黨與台灣民眾黨「2026年聯合治理暨地方選舉合作協議」，竹北市長選舉共同推舉候選人，國民黨有意參選人有邱靖雅、吳旭智、林啟賢、林禹佑，已完成簽署「參選意願暨承諾切結書」。

竹縣黨部指出，經協調並經有意參選人同意，以在6月12日至14日透過內參民調結果作為提名依據，勝出者代表國民黨竹北市長候選人，預計6月15日公布勝出候選人，後續再與台灣民眾黨協調共同推出竹北市長候選人。

2026九合一選舉 新竹縣選舉 竹北 民調

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