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16年議員3願 苗栗原住民議員楊文昌：1達陣2仍需努力

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣原住民議員楊文昌今天透露4屆議員有3個願望，1個願望達標，2個願望仍需努力，頗有交棒的意味。記者范榮達／攝影
苗栗縣原住民議員楊文昌今天透露4屆議員有3個願望，1個願望達標，2個願望仍需努力，頗有交棒的意味。記者范榮達／攝影

苗栗原住民議員楊文昌今天透露4屆議員有3個願望，其中，都會區原住民綜合服務中心達陣，希望縣府盤點在苗南區也設立一座，另2願包括苗21線改善計畫，及爭取多一席平地原住民議員仍需努力。

楊文昌先後擔任4屆議員，將不競選連任，第七選區下屆議員選舉，目前南庄鄉公所書朱仲一，與鄉民代表風志雄對決之勢，楊文昌今天縣議會總質詢頗有交棒的意味，他表示，4屆16年議員有3願，其中位在頭份市的都會區原住民綜合服務中心已經完成。

他說，全縣上個月原住民人口，原鄉5904人，都會區6855人，占了53.7%，已經超過原鄉，都會地區原住民分布在各個鄉鎮市，目前苗南地區有原民服務中心，希望縣府盤點土地，在苗南也設置一座原民服務中心，嘉惠都會地區原住民，不必來舟車勞頓奔波。

此外，第二願他希望苗21線落石危險路段，一勞永逸興建明隧道改善，及目前議員第七選區平地原住民、第八選區山地原住民各一席之外，再另畫選區多一名平地原住民議員席次。

縣長鍾東錦表示，苗北地區有必要設都會區原民服務中心，初步苗栗市縣府衛生局舊址，及縣警局宿舍、縣府主管宿舍等，土地都相當不錯，至於苗21線改善攸關居民及遊客安全，縣府將努力透過立委幫忙，朝明隧道方向改善。

至於多一席平山議員，縣府民政處長巫恆昭答覆，依規定平山人口1500人以上，有1名議員，每增1萬人，再加1席，目前人口5204人，鄉鎮市選區畫分，無法多一席平地原住民議員。

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