暑假將至桃園圖書館免費親子營隊搶先看 報名手腳要快

小孩準備放暑假，桃園市立圖書館推出「亮點漫讀：讀出你的節奏」夏季閱讀推廣活動，透過營隊、書籍導讀、YouTube直播和名人沙龍座談，帶領孩子理解自己情緒，相關場次將於7月4日陸續登場，皆免費參加，名額有限，額滿為止。

桃園市圖書館表示，今年夏季閱讀推廣以社會情緒學習為核心概念，結合聲音表達、故事閱讀、親子對話與音樂感受，讓閱讀不只是知識吸收，更成為理解情緒、認識自我與培養生活韌性的實踐方法。

今年暑期兒童營隊共4場，分別為引導孩子練習用聲音說出自信的兒童聲音表達營，從棋局對弈中培養孩子專注力與思辨力的圍棋思維營，以音樂與遊戲陪伴孩子覺察情緒的情魔法屋，以及透過皮影戲劇互動激發想像力與創造力的皮影戲劇表達營，12日開始報名。

此外，圖書館今年還推出Podcast節目陪伴聽眾找到日常閱讀節奏，YouTube直播則分享親子溝通與情緒教育。

圖書館長施照輝 表示，讀出你的節奏不只是一個年度主題，更是桃市圖對閱讀本質的再思考。當聲音成為入口、閱讀成為路徑，每個人都能在自己的步調中找到理解情緒、認識自我的方式。7月各分館也將陸續與推出親子成長特色主題活動，請大家多留意關注。

報名網址：https://www.typl.gov.tw/zh-tw/Activity/Content/9703