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安全不能靠運氣 苗議員楊文昌、劉美蘭請命改善苗21、苗62

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣泰安鄉苗62線多次落石，縣議員劉美蘭請命一條安全的路。圖／民眾提供
苗栗縣泰安鄉苗62線多次落石，縣議員劉美蘭請命一條安全的路。圖／民眾提供

苗栗縣苗21線、苗62線潛在危險路段，原住民縣議員楊文昌、劉美蘭今天請命，認為「安全不能靠運氣」，建議苗21線必須一勞永逸設置明隧道落石災害，至於苗61改善計畫，縣府表示遭中央打槍，回歸災害搶修。

苗栗縣議會今天總質詢，楊文昌表示，苗21線不僅攸關居民安全，也是鹿場地區露營區、熱門登山路線加里山，及神仙谷等景點的要道，但峭壁雄風路段，大雨或地震動輒落石威脅安全，規畫截彎取直跨架鋼橋跨凹谷及明隧道2個方案，「安全不能靠運氣」！地方都關心進度。

縣府交通工務處長古明弘答覆說，公路局及公共工程委員會1000萬元地質調查，發現落石彈跳可能危及跨橋的安全，公路局最近核定1100萬元先施作防落石網。

楊文昌認為防落石網已經施作無數次，但很多沒有兩個月就被砸破，峭壁雄風路段，因山壁幾近垂直約140公尺，建議興建150公尺明隧道，一勞永逸解決，工程費約1.6億元，縣長鍾東錦回應，苗21線關係居民、遊客安全，縣府會盡速推動。

此外，劉美蘭指出，苗62線是錦水村、八卦村2200名居民主要聯絡道路，且苗62之1線原鄉「最後一哩路」工程，也於上個月27日動工，但前段苗62線，多次發生落石砸中人車意外，地方殷殷期盼改善，有一條安全之路。

古明弘指出，縣府一再爭取苗62線改善，3年多前擬具20多億元分期計畫，但中央要求提具監測計畫，但縣府呈報苗62線危險路段道路邊坡管理分析改善評估計畫，但沒有核定，審查改善計畫，又對經費過於龐大，或是工法有意見，以致遲遲無法啟動改善，中央建議災害搶修，也就是發生災害再搶修。

苗栗縣南庄鄉苗12線多次落石，縣議員楊文昌請命一條安全的路。圖／楊文昌提供
苗栗縣南庄鄉苗12線多次落石，縣議員楊文昌請命一條安全的路。圖／楊文昌提供

苗栗縣南庄鄉苗12線多次落石，縣議員楊文昌請命一條安全的路。記者范榮達／攝影
苗栗縣南庄鄉苗12線多次落石，縣議員楊文昌請命一條安全的路。記者范榮達／攝影

苗栗縣泰安鄉苗62線多次落石，縣議員劉美蘭請命一條安全的路。記者范榮達／攝影
苗栗縣泰安鄉苗62線多次落石，縣議員劉美蘭請命一條安全的路。記者范榮達／攝影

落石 苗栗縣 中央 隧道

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