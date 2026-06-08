反毒全民動起來 竹縣府將在13鄉鎮舉辦「前進社區」反毒宣導活動

國民黨新竹市議員陳慶齡今於定期會市政總質詢指出，面對少子女化挑戰，隔壁苗栗縣設籍南庄鄉的民眾生育第一胎可領6萬元鄉公所生育津貼，加上苗栗縣府生育補助，最高可領到8萬元津貼，藉此提高生育率，希望市府能重視好孕政策；對此，高虹安說，市府已拍板規畫於明年推出「好孕補助」計畫，每位孕婦最高將可獲得2萬元補助，並將生育津貼由現行每胎3萬元提高至每胎6萬元，希望透過更完整且更有感的支持措施，讓年輕家庭安心成家、放心育兒。

2026-06-08 11:25