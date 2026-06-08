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反毒全民動起來 竹縣府將在13鄉鎮舉辦「前進社區」反毒宣導活動

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
為強化毒品防制識能，新竹縣政府衛生局將前往13鄉鎮市辦理反毒宣導活動。圖／新竹縣政府提供
為強化毒品防制識能，新竹縣政府衛生局將前往13鄉鎮市辦理反毒宣導活動。圖／新竹縣政府提供

為強化毒品防制識能，新竹縣政府衛生局宣布於5月至10月將於全縣13鄉鎮市辦理16場「前進社區」反毒宣導活動；縣長楊文科表示，縣府持續推動反毒、防毒及拒毒政策，透過社區化宣導深入基層，使防毒觀念融入日常生活，並結合社區力量共同打造安全無毒的生活環境。

為加強推動社區反毒意識，衛生局已於4月21日舉辦「前進社區反毒師資社區巡講說明會」，透過政策說明與實務交流，強化社區對新興毒品樣態之辨識能力與反毒知能。

衛生局長殷東成指出，近年新興毒品型態快速變化，常以咖啡包、軟糖等食品外觀偽裝，降低民眾警覺。其中包含俗稱「喪屍煙彈」的第二級毒品依托咪酯（Etomidate），以及混合型毒品「彩虹菸」，均對青少年造成誤導與吸引，呼籲民眾務必提高警覺、拒絕接觸不明來源物品。

衛生局未來將持續整合社區資源，推動「前進社區」反毒師資巡講計畫，深化毒品防制教育向下扎根，擴大社區防護網絡，使反毒意識遍及各角落，逐步建構在地防毒網絡。提醒民眾如發現家人或朋友有生活作息改變、行為異常及身體外觀改變等疑似毒品施用所致徵兆，可撥打24小時免費毒品防制諮詢專線0800-770-885（請請你幫幫我），或檢舉專線110。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

反毒 衛生局 楊文科

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