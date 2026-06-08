再升級！高虹安宣布明年推好孕補助2萬元、提高生育津貼至6萬元

國民黨新竹市議員陳慶齡今於定期會市政總質詢指出，面對少子女化挑戰，隔壁苗栗縣設籍南庄鄉的民眾生育第一胎可領6萬元鄉公所生育津貼，加上苗栗縣府生育補助，最高可領到8萬元津貼，藉此提高生育率，希望市府能重視好孕政策；對此，高虹安說，市府已拍板規畫於明年推出「好孕補助」計畫，每位孕婦最高將可獲得2萬元補助，並將生育津貼由現行每胎3萬元提高至每胎6萬元，希望透過更完整且更有感的支持措施，讓年輕家庭安心成家、放心育兒。

陳慶齡指出，苗栗縣南庄鄉公所自行編列生育經貼，第一胎可領6萬元，加上縣府生育補助2萬元可領8萬元；第二胎鄉公所補助可領7萬元，加上縣府生育補助2萬元可領9萬元；第三胎鄉公所補助可領8萬元，加上縣府生育補助2萬元可領10萬元。據他了解，該鄉公所自2023年開始補助後，確實讓生育率提升，希望市府也能效法。

高虹安表示，她上任後推動「祝你好孕三部曲」、提高生育津貼、擴大托育服務量能及推動各項育兒支持措施，獲得民眾肯定。為進一步回應孕產家庭需求，市府已規畫將推出「好孕補助」及提高生育津貼，希望從孕期開始就提供更全面的照顧與支持。

她說，目前規畫中的「好孕補助」計畫，每位孕產婦可獲得1萬4000元補助金，使用範圍涵蓋孕期及產後所需的治裝費、孕期營養品、哺乳用品及嬰幼兒用品等支出，協助家庭因應迎接新生命所增加的各項開銷。若結合現行「好孕專車」6000元車資補助，孕產家庭可獲得的整體補助金額最高可達2萬元，進一步減輕孕期及產後照顧負擔。

另外，高虹安說，市府參考雲林縣推動提高生育獎勵措施的成功經驗，並綜合評估竹市人口發展需求及財政條件後，已於市府內部會議拍板定案，規畫於116年度將生育津貼由現行每胎3萬元提高至每胎6萬元，期盼透過更具力道的經濟支持，降低家庭迎接新生命的負擔，鼓勵市民安心生育。

高虹安指出，提高生育津貼與推動好孕補助，是市府打造友善育兒環境的重要一環。近年市府持續推動育兒津貼、托育補助、公共托育資源擴充及各項友善育兒措施，從懷孕、產後到育兒階段提供全方位支持，協助年輕家庭降低養育壓力。