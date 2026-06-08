注意荷包！竹縣3處科技執法7月上路 取締不禮讓行人及闖紅燈

市場、學校周邊車流量大，守護行人安全，新竹縣新設置3處固定式科技執法，包含竹北中正東路與仁德、仁孝街口，湖口達生路與民族街口，還有新埔中正路與楊新路口，將於7月1日上路，全天候錄影取締車輛不禮讓行人及闖紅燈違規，警方提醒民眾遵守交通規則，共同營造安全的生活環境。

縣警局交通隊表示，五年來已建置20處科技執法，今年度新設置的3處地點，周邊住商林立，車水馬龍，行人川流不息；其中，湖口鄉達生路與民族路口就在達生陸橋下，以及竹北市中正東路與仁德街、仁孝街口，2處都靠近傳統市場、停車場，竹北仁孝街同時也是竹仁國小的通學廊道，但常見車速過快、闖紅燈而導致意外發生。

新埔鎮楊新路則是往來竹北市、田新重劃區與照門休閒農業區、桃園楊梅的要道，中正路則是市區主要幹道，鄰近老街、學校、公車站，平假日人車都很多，也是易肇事路口。

交通隊指出，車輛行經路口未依規定禮讓行人，汽、機車分別處以6000元及1200元罰鍰，若機車駕駛人1年內違規兩次以上者，則同樣處以6000元罰鍰；違規闖紅燈，汽、機車分別處以2700元及1800元罰鍰。

警察局表示，為減少交通違規，降低車禍肇事率，保障行人安全，縣府自2021年起在事故熱點的路口、路段建置科技執法設備，目前共建置20處，包括「區間測速」、「路口多功能違規監測系統」及「自動辨識違規停車系統」。今年再選定3處事故熱點新增科技執法，期藉此提醒駕駛人行經路口或轉彎時，切勿闖紅燈，應減速慢行，並注意禮讓行人優先通過。