星期評論／失控的普發現金 地方治理警訊

普發現金近年在地方掀起跟風熱潮，今年竹苗地區更達高峰，多達五個鄉鎮接連拍板發錢，金額從五千到八千五百元不等。逢選舉年，背後討好選民的政治意圖不言可喻，但也衍生衝擊議員席次分配、公共建設停擺等亂象，暴露地方治理失衡。

疫情後，各地陸續以紓困、消費金、生活補助，甚至是石油津貼等名義普發現金，民眾樂得領紅包，無不視為「小確幸」；地方政府與公所紛紛強調財政有餘裕，且獲議會、代表會支持背書，尤其今年是地方選舉年，爭相普發現金的態勢也愈發白熱化。

新竹市政府今年初普發五千元，四十五萬人受惠、發廿三點五億元，新竹縣關西鎮、橫山鄉，及苗栗縣銅鑼鄉、三灣鄉與西湖鄉公所也加入普發行列，預計暑假發錢。

然而，一次性發錢效果短暫，卻可能帶來長遠副作用。以新竹縣關西鎮為例，普發現金設籍時間點「巧妙」訂在五月底，短短數天內湧入上千人遷入，連帶保住關西下屆兩席議員席次，但卻衝擊竹東五峰議員席次減少了一席，引發外界質疑以福利操作人口、破壞選舉公平。

此次爭議事件驚動新竹地檢署出手，正分案查辦，儘管適法性尚待釐清，但引發的效應凸顯了地方治理早已失序，一次性紅包即便能短暫迎來大量人口、保住議員席次，但只是「福利移民」，領完現金後隨時可能遷離，對地方發展毫無實質助益。

另一方面，橫山鄉公所六年四度普發現金，發放金額一次比一次多，看在其他鄉鎮民眾眼裡難免欽羨。但橫山地方已有雜音，鄉內重要觀光建設內灣吊橋年久失修封閉多時，遊客屢屢敗興而歸。

公所去年底苦喊沒錢修橋，半年過去了，吊橋迄今不見啟動修繕跡象，對照普發現金來得慷慨大方，更令人質疑普發現金是否真的「不排擠公共建設」？

地方自治的核心，不該以短期紅包換取政治聲量，而應是將歲計賸餘、有限資源投入交通、產業、民生及基礎設施等長期建設。若只追求短視近利的討好政策，終究無助地方永續，也難以真正改善居民生活，絕非地方之福。