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種苗之亂…賣苗恐挨罰 苗栗草莓農炸鍋

聯合報／ 記者范榮達游振昇陳雅玲／連線報導
未登記種苗業販售植物挨罰，引發農民不安，盼釐清植物品種與種苗法範圍。本報資料照片
未登記種苗業販售植物挨罰，引發農民不安，盼釐清植物品種與種苗法範圍。本報資料照片

台中市近來傳出未辦理種苗業登記遭裁罰案例，引發農民質疑，苗栗縣政府短短兩周湧入逾兩百通查詢電話，「草莓王國」大湖鄉更是炸鍋；農糧署今將舉行「研商種苗業登記證執行情形及修法事宜」會議，農民盼釐清植物品種與種苗法範圍。

農糧署最近研擬修正種苗法，包括種苗業者應具備條件及設備標準。台中農業局去年接到檢舉，市場有農民販賣菜苗，稽查未取得種苗業登記，依種苗法開罰。

大湖草莓長期以來有農友自行育苗，有多餘苗株再交換。大湖鄉長黃惠琴舉例說，若自行育苗十萬株，自家種植使用八萬株，將剩餘兩萬株上網販售，未依法辦理登記，只要被檢舉經查證屬實，就可能面臨裁罰。

苗栗農業處指出，種苗法早在一九八八年十二月施行，二○○四年修正，無論個人或業者販售可供繁殖或栽培用的菜苗、花苗或樹苗等苗木，均須申請取得種苗業登記證，違反處罰鍰六萬至卅萬元，但縣府從未接獲檢舉開罰。

上月全國青農座談會有農民問農業部長陳駿季，無論規模大小或兼賣是否都要申請？農業部答案是「只要有買賣都要申請」，不少賣家憂心被檢舉吃罰單，趕緊申請，雲林縣府過去一年僅十多人申請種苗業登記，現在單日逾十人。

台中石岡區農會總幹事張東海說，若是小農在市場賣菜苗，種植只供食用蔬菜，應朝向不需申請種苗業登記，因是農民辛苦種的菜苗，售價不高，遭開罰數萬元太苛刻；如是有技術移轉或產權問題的果樹苗木，仍應依現有規定登記。

大湖農業發展協會接獲農友反映，函文農糧署，要求盡速釐清草莓農民適用規範。協會指出，草莓是大湖重要經濟命脈，涉農家收入與地方觀光發展，政策推動應充分考量基層農民實際經營需求，提五項建議，包括爭取農民自用育苗權益、小規模農民合理保障、輔導優先避免動輒裁罰、草莓產區專案說明會、草莓產業特殊性納入修法考量。

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