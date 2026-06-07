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桃園甘泉寺石觀音震靈紀念日 上千契子契女共下轉妹家
桃園市副市長蘇俊賓今日前往觀音區甘泉寺，參加石觀音佛祖神尊震靈紀念日祈福，並表示每年農曆4月22日石觀音佛祖神尊震靈紀念日，許多契子、契女及契孫返寺參拜，如同「回娘家」，廟方統計歷年已超過萬人，今年更有上千名契子契女「共下轉妹家」，展現石觀音信仰深厚的凝聚力與人情味。
蘇俊賓指出，觀音區是台灣四個以宗教淵源命名的鄉鎮市區之一，其他還有台南關廟區、高雄彌陀區、澎湖馬公市舊稱「媽宮」，與媽祖淵源深厚，觀音區得名自甘泉寺的石觀音。地方上流傳「先有石觀音，才有觀音區」，觀音區與石觀音佛祖信仰密不可分。
蘇俊賓說明，甘泉寺不僅是地方重要信仰中心，更承載觀音地區的歷史記憶與文化脈絡。每年透過震靈紀念日祈福活動，讓宗教儀式延伸為地方團聚與世代交流的重要時刻，也持續傳承感恩惜福、飲水思源的精神。
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