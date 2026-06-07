桃園永安漁港觀海橋8日起除鏽整修 平日分時管制

桃園市農業局今天表示，為維護永安漁港觀海橋設施安全及延長使用壽命，8日起辦理除鏽維護工程，預計7月底前完工。施工期間每週一至週五實施分時段管制，平日晚間及假日開放。

桃園市政府農業局發布新聞稿表示，觀海橋是新屋區永安漁港重要地標與觀景據點，因長期受海風、鹽分及日曬雨淋影響，橋體金屬構件易出現鏽蝕情形。4月已完成定期巡檢，後續將針對橋梁修繕項目進行細部檢測及改善，並啟動第一階段修復工程，確保結構安全。

農業局長陳冠義指出，8日起辦理「永安漁港觀海橋除鏽維護工程」，預計7月底前完工，考量假日期間遊客眾多，為兼顧施工品質、觀光需求及民眾通行安全，因此規劃於平日週一至週五的上午8時至下午5時施工；每日下午5時後以及國定假日與例假日，觀海橋均恢復開放供民眾通行。

農業局提醒，施工期間請民眾配合現場管制措施，依照告示及工作人員引導通行，以維護自身安全。市府未來也將持續落實定期檢測及維護作業，提升港區公共設施安全與服務品質，打造安全舒適的遊憩環境。