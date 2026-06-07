桃園平鎮褒忠祠千人DIY香包 副市長心得：裝5分滿再綁

桃園市副市長蘇俊賓今日上午參加平鎮褒忠祠科達盃褒忠祠神農大帝聖誕香包嘉年華，並表示小朋友、家長實作香包認識中草藥文化與端午民俗，讓傳統信仰不只是儀式，也能成為親子共學、文化傳承與生活教育的重要場域。

蘇俊賓指出，這次香包使用薄荷、艾草、石菖蒲及藿香等4種中藥材，由科達製藥提供專業藥材調製，不僅氣味有別於一般香包，也呼應端午節驅蚊避穢、守護健康的民俗意涵，動手做香包，從過程認識中草藥文化與先人生活智慧。

蘇俊賓表示，神農大帝嘗百草、以身試藥，象徵濟世救人精神；義民爺爺保鄉衛民，守護地方的信念，同樣展現付出與奉獻的精神，所以今日褒忠祠在神農大帝聖誕期間舉辦香包手做體驗，更具文化傳承與地方連結的多重意義。

蘇俊賓也動手做香包，並跟現場大小朋友分享香包製作技巧，要裝填到五分滿再捆綁，才會呈現紮實飽滿的效果。褒忠祠主任委員范振修感謝科達製藥提供專業中藥材，讓民眾透過香包DIY認識中藥與傳統文化。

民政局表示，褒忠祠是桃園客家信仰與文化的重要據點，凝聚地方情感，並肩負傳承義民精神的重要使命，今年是建廟235周年，廟方特別擴大辦理神農大帝聖誕慶典，透過文化體驗、民俗推廣及社區交流，展現客庄文化的活力與魅力。

立委呂玉玲、議員舒翠玲、黃敬平、陳韋曄、劉仁照、彭俊豪、王珮毓、黃崇真、魏筠、市府民政局長劉思遠、科達製藥董事長陳兆祥都出席活動。