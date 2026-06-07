苗栗縣泰安鄉天狗部落 天杬農特產獵具舊換新還折抵消費

苗栗縣第一家保育柑仔店最近在苗栗縣泰安鄉天狗部落「天杬農特產」啟動，提供獵具舊換新，改良式新獵具能避免誤捕台灣黑熊、小型動物或幼獸，兌換1組可折抵當次消費100元之等值獎勵宣導品。

林業保育署新竹分署去年在桃園市復興區華陵里下巴陵部落奧莉薇複合式餐飲（凌角商店），新竹縣清泉部落「尚和商店」、新光部落「打亞商店」，及養老部落「文正商店」，與店家合作協力，設立保育柑仔店，天杬農特產是苗栗縣第一家，兼顧原住民狩獵文化與山村居民防治獸害需求，並於執行過程中降低非目標物種誤捕風險。

新竹分署指出，柑仔店是山區部落居民物資提供與資訊互通的熱點，化身保育大使頗具成效，至今凌角商店發出120組改良式獵具，新竹縣3家也有約50組，凌角商店分享轉化生態資訊多元的柑仔店角色後，部落居民對改良式獵具的運用，及對環境友善的態度遠超預期，換發領用踴躍，相對帶動生意。

改良式獵具縮小踏板直徑至12公分，及防止鋼索無限束緊等特點，有效避免誤捕臺灣黑熊、小型動物或幼獸（如石虎），保育柑仔店提供兌換改良式獵具，舊獵具每兌換1組，可折抵店內當次消費100元之等值獎勵宣導品；若無舊獵具者，也可至店內登記申領，每人以2組為原則。

天杬農特產保育柑仔店啟用，同步成立苗栗縣首隊泰安鄉梅園村社區發展協會黑熊保育巡守隊，新竹分署攜手部落成立的第5隊，另4隊桃園哈凱與巴陵部落、新竹白蘭部落、養老部落、司馬庫斯部落，協助周邊黑熊潛在棲地巡守與監測工作。