中悅八京桃園高鐵ITC商辦吸收成本 輔導青創頂端蔬食館

桃園高鐵前廣場、青埔指標商辦「中悦 ITC」落成後，不但企業紛設據點，4樓的「186」蔬食餐館也成為大樓成員與鄰近商務、住家親友餐敘的人氣店。事實上這家餐館是中悅輔助青年團隊創業成立186蔬食餐館，並經過至少半年調整精進，同時吸收部分成本，達成青年創業、無化學添加物美食雙贏目標 。

186蔬食餐館也是中悅建設機構八京建設公司實現建築美學生活、美食理念的延伸，堅持純天然原型食物、不添加化學成分「把健康還給您」的理念，近日更因此獲得環境部淨零綠生活「綠食飯桌」認證，是頂級建築業界少見以房東立場，招募熱衷廚藝，認同不添加化學成分蔬食美食的青年，由中悅提供商辦場域，以建築人蓋房子的嚴格精神，輔助青年團隊創業成立蔬食餐館 。桃園市政府青年局也一直在輔導青年創業，還進一步引入世界一流的加速器業進駐虎頭山創新園區，積極輔導青年創業甚至走向國際。

中悦八京建設總經理鄭桂林表示，「186」的源起為初始規畫中悦ITC商辦時，2018年他到海外考察如何落實ESG，發現歐洲、美國、澳洲的頂級商辦開始導入原食物無化學添加的純素，與五辛素/蛋奶素的蔬食餐館，宗旨在於提供健康低負擔的天然飲食。

中悦ITC落成後，鄭桂林深感在桃園要落實純天然原形食物、零化學添加的嚴苛要求很不容易，於是決定以房東立場，招募青年團隊創業，除了由他無償分享國外考察的know-how，基於原食、零化學添加的食材及製作成本高因素，中悅八京吸收部分成本，包括提供商辦大樓場域降低經營成本，消費者才能在186蔬食餐館以親民價格，享受真正無化學添加物的美食。

鄭桂林說明，透過186落實健康美食ESG，能達成4個共好理念：環境、動物、健康、志業共好，進而落實減輕能源負擔、動物生存權更好、減少醫療資源浪費、餐飲志業良善循環。他舉例食材包括嚴選台灣高山有機猴頭菇，富含植物性高蛋白，透過純釀醬油與溫潤中藥慢火煨燉，湯頭不油膩「素中之葷」彈嫩口感。

中悅八京建設輔導青年創業，同時吸收部分成本，讓頂規有機美食有親民的消費價。記者鄭國樑／攝影