竹縣爭取智慧交控建設再傳捷報 中央核定3200萬打造興隆橋智慧路廊

隨著大新竹地區產業持續發展及人口移入，新竹科學園區就業人數已達17.9萬人，新竹縣府交通處提報「115年度智慧運輸系統發展建設計畫－大新竹興隆橋廊帶(園區至竹北)下午尖峰智慧交控計畫」，獲交通部核定總經費3200萬元，其中，中央補助1600萬元、縣府自籌1600萬元。縣長楊文科說，該計畫將有效改善興隆橋周邊交通狀況，也能同步強化道路安全。

縣長楊文科表示，隨著大新竹地區產業持續發展及人口移入，新竹科學園區就業人數已達17.9萬人，高鐵橋下道路三期通車後，更吸引大量通勤車流進入興隆橋廊帶，交通需求日益增加。縣府將持續爭取中央補助資源，結合智慧科技與交通工程專業，逐步建構完善的大新竹智慧交通路網，兼顧交通效率與行車安全，打造宜居、宜業且安全便捷的生活環境。

交通處指出，縣府與新竹科學園區管理局於去年合作推動「興隆橋廊帶(竹北至園區)上午尖峰智慧交控計畫」，針對上午通勤時段導入智慧號誌控制策略，有效改善興隆橋周邊交通狀況。這次獲核定計畫則延續前期成果，持續與竹科管理局合作，聚焦下午尖峰時段由園區返回竹北方向主要壅塞路段，透過區域路網動態號誌控制及智慧交通管理機制，提升整體路網運作效率，預計可降低主要路廊旅行時間10%至20%。

此外，配合交通部提升道路安全政策，縣府也將於興隆橋主要通行動線周邊易肇事非號誌化路口增設5處「智慧防撞安全警示系統」，設置地點包括嘉豐五路與六家七路路口、東興路與嘉祥一街路口、六家一路與隘口二路路口、高鐵六路與隘口七街路口，以及高鐵八路與隘口二路路口。

交通處說明，智慧防撞安全警示系統主要運用即時影像辨識技術，於易發生車輛碰撞事故的路口設置雷達攝影機，即時偵測來車狀況，當系統判斷有車輛接近路口時，將立即啟動路側動態警示牌面及LED警示燈號，提醒各方向用路人注意來車動態，提高駕駛人警覺性，降低路口事故發生風險。