種苗法疑慮引大湖草莓農不安 交換植株恐挨罰最高30萬

台中市近來傳出未辦理登記種苗業販售植物挨罰案例，苗栗縣政府2周湧入200通詢問電話，尤其大湖草莓長久有交換苗株的模式，引發農友高度不安，請命農糧署釐清植物品種及種苗法範圍，希望充分考量農民實際經營需求。

苗栗縣大湖鄉有草莓王國之稱，有些農友自行育苗，如果有多餘苗株再交換，這種作法行之有年，近來傳出未取得種苗業登記，販售種苗種苗法裁罰的案例，地方及農友不安炸鍋，疑慮違法挨罰，大湖鄉長黃惠琴及縣政府農業處等，都頻頻接獲反映。

黃惠琴舉例說，若自行育苗10萬株，自家種植使用8萬株，剩餘2萬株透過網路詢問「有誰需要？」，或進行販售，可能涉及種苗販售行為，若未依法辦理登記，只要遭檢舉並查證屬實，便可能面臨相關裁罰。

農業處農務科證實最近2周，接獲農友逾200通查詢，農務科指出，植物品種及種苗法早於1988年12月5公布實施行，無論個人或業者販售可供繁殖或栽培用的菜苗、花苗或樹苗等苗木，均須申請取得種苗業登記證，違者罰鍰6萬元至30萬元，不過，縣府從來未接獲檢關檢舉或開罰。

外縣市傳出因此裁罰的案例，引發熱烈討論，縣府接獲通知，農糧署將於6月8日視訊會議，召開「研商種苗業登記證執行情形及修法事宜」，研擬修正植物品種及種苗法、種苗業者應具備條件，及設備標準草案。

大湖農業發展協會也緊急函文農糧署，要求盡速釐清草莓農民適用規範，協會指出許多草莓農長期採自行繁殖草莓苗，自行栽培管理，部分農民有少量苗株流通，可能遭認定違法，影響後續育苗、生產及投資規畫，草莓是大湖郷重要經濟命脈，涉及很多農家收入，與地方觀光發展，任何政策推動均應充分考量基層農民實際經營需求。

大湖農業發展協會提出5項建議，包括爭取農民自用育苗權益；小規模農民合理保障；輔導優先、避免動輒裁罰；草莓產區專案說明會；草莓產業特殊性納入修法考量。