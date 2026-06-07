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新竹通App挨批不便 竹市府數發處祭指引改版：打造一站式便民體驗

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
林彥甫說，以今年兒童遊藝節為例，民眾若想藉由新竹通APP查找相關活動訊息，資訊竟分散在「新竹市文化局」11篇臉書貼文中，宛如大海撈針，相當不便民。圖／林彥甫提供
林彥甫說，以今年兒童遊藝節為例，民眾若想藉由新竹通APP查找相關活動訊息，資訊竟分散在「新竹市文化局」11篇臉書貼文中，宛如大海撈針，相當不便民。圖／林彥甫提供

新竹市政府推出的新竹通APP於去年8月上線，但市議員林彥甫指出，該APP卻讓民眾感受到破碎且不便的數位體驗。包括App內的活動資訊，只是將使用者導到局處官網或官方臉書粉專，市民想查時間地點、活動內容、交通停車等基本資訊，仍得在大量貼文與公告中自行搜尋；且缺乏清楚的活動整理，只淪為新聞發布站，希望相關單位能重視。

市府數位發展處表示，針對「新竹通」App 過去活動資訊未統一、引導至粉絲專頁或新聞稿導致市民搜尋不便等問題，已正式制定「新竹通探索新竹上架作業指引」。未來各局處上架活動時，網址連結必須直接設定為「專屬活動網站」或「資訊圖文與靜態網頁」。

為協助各局處落實，數發處已開發完成圖文、靜態網頁及網址製作工具，並配發操作手冊、辦理教育訓練，輔導各局處建立格式統一、資訊完整的活動專屬頁面，確保時間、地點、交通等基本資訊能「一站式」呈現。

在建立便捷的活動行事曆方面，市府觀光旅遊網目前正全面進行優化作業。新版網站將深度整合全市各類活動，並推出直覺式的「活動行事曆」功能，將活動時間與地點直觀呈現，方便民眾規畫親子與週末行程。未來該系統也將與「新竹通」App 進行深度介接，讓民眾與旅客無論透過網頁或App都能同步掌握最新活動脈動，徹底改善資訊碎片化的現況。

此外，為發揮行政工具的最大經濟效益，市府已將「特約優惠服務」納入新竹通的後續規畫。未來將積極與在地商圈、文創店家及特色商家展開合作，並配合市府大型觀光活動推出聯名優惠。此舉不僅能大幅提升新竹通的實用性與便民福利，更能發揮數位導客效應，實質協助在地產業拓展商機，帶動新竹觀光經濟。

林彥甫說，以今年兒童遊藝節為例，民眾若想查找相關活動訊息，資訊竟分散在「新竹市文化局」11篇臉書貼文中，宛如大海撈針，相當不便民。雖然市府觀光旅遊網可以搜尋近期活動，但實際查看內容，幾乎都是市府對外的新聞稿，缺乏清楚的活動整理，讓旅遊網淪為新聞發布站，無法真正協助民眾或遊客查詢。

林彥甫建議，APP活動資訊應一站式整合，凡上架新竹通的市政活動，都應建立格式統一的專屬活動頁，清楚呈現時間、地點、交通與停車資訊，不應再以局處首頁或粉專連結取代。

另外，APP應建立方便查詢的活動行事曆，新竹通上應有活動專區，將活動與政令宣導分開，同時讓市民能依日期、地點、活動類型等查詢，方便規劃週末與親子行程。

最後，APP應納入在地優惠店家平台，整合在地美食、文創店家與商圈優惠，讓新竹通從行政工具升級為數位導客平台，協助店家拓展商機，也讓民眾與旅客享有更多便利。

林彥甫說，雖然市府觀光旅遊網可以搜尋近期活動，但實際查看內容，幾乎都是市府對外的新聞稿，缺乏清楚的活動整理，讓旅遊網淪為新聞發布站，無法真正協助民眾或遊客查詢。圖／林彥甫提供
林彥甫說，雖然市府觀光旅遊網可以搜尋近期活動，但實際查看內容，幾乎都是市府對外的新聞稿，缺乏清楚的活動整理，讓旅遊網淪為新聞發布站，無法真正協助民眾或遊客查詢。圖／林彥甫提供

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