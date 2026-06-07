桃園管樂節風波 表演者嘆：被沒有參與的議員言論炎上

2026桃園管樂節正熱鬧舉行，但5日晚間大雨攪局，市府雨備方案引發民進黨批評質疑，衍生藍綠隔空互嗆；國內知名音樂家楊元碩也是當天表演者之一，他今晚在臉書發文感嘆一切努力「被沒有親自參與的議員的言論炎上，操作成跨黨派的政治角力」。

楊元碩是國內知名單簧管演奏家及作曲家，曾多次與東京佼成管樂團合作，此次桃園管樂節也和佼成合體，在協奏曲中負責獨奏重要角色。

5日演出大雨讓官方雨備方案引發議論，民進黨桃園市長參選人黃世杰與議員黃瓊慧相繼批評市府不用心，市府官員與國民黨議員詹江村也強力回擊。

楊元碩在臉書發文感嘆，回顧昨晚的演出，輿論好像並不太在意策展人的用心與演出者用命在維護的品質與為觀眾準備的內容。「我們如此珍惜這樣的緣份，盡全力守護著我們能為觀眾提供的一切，卻被沒有親自參與的議員的言論炎上，操作成跨黨派的政治角力」。

楊元碩表示，敬業的醫生，救人不分患者貴賤；敬業的音樂人，帶出觀眾臉上的笑容也一樣不分貴賤。不管是粉絲、好奇觀望的民眾、或致詞後聽完2首曲目就離開趕場的大人物，大家都珍惜這難得相聚的時光。

楊元碩說，這個製作本身意義是非常好的，策展概念也是以交流、推廣、在地到國際出發，沒有人希望遇到這樣困難的大雨。然而，最讓他感到安慰、同時也最讓他心痛的是，這次的演出能保證到完成，60%是佼成的工作人員自發性冒著大雨協助落實每個環節。

楊元碩指出，指揮老師Takeshi Ooi在台上的每個動作都甩著頭上、臉上和身上的雨水，回到後台擦臉時，也只是淡淡的要求喝一點水，然後繼續上台演下一首。老師也不忘關心他演出協奏曲時是否需要比較不容易淋雨的位置，而他考慮了一下說「就按照原本安排的位置」。

他也說，他做這樣的決定不是想陪指揮老師淋雨，也不是不在乎他的樂器必須承擔進水風險，而是看到佼成全體團員的態度與敬業精神，他學到「在自己份內做到最好，不只是工作，而是態度」格局。這次的經驗讓他永生難忘，也永不後悔曾經跟這樣一群偉大的藝術家錄製過三張專輯。

最後，楊元碩感謝關心管樂節及音樂的民眾支持，也呼籲只看表面就跟著輿論將一切牽扯到政治議題的民眾「偶爾關注一下各行各業的辛苦，與你我身邊為了環境不斷努力付出的每個善良人」。